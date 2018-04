US-Präsident Barack Obama wagt sich in der Debatte um schärfere Waffengesetz aus der Deckung und fordert nun stärkere Kontrollen. (Dpa)

Washington. Tagelang hatte sich der US-Präsident aus der Diskussion herausgehalten. Barack Obamas Sprecher Jay Carney ließ die Presse wissen, es sei unwahrscheinlich, dass sich der Präsident für neue Gesetze stark machen werde – schon gar nicht in einem Wahljahr, in dem wenige Stimmen in ländlichen Wahlkreisen am Ende den Ausschlag geben könnten. Umso überraschender kommt nun die Kehrtwende. Obama bezieht in einer Rede vor der "National Urban League" nicht nur klar Position, sondern verspricht die Führung in der nationalen Debatte zu übernehmen.

Der Präsident tritt dabei in die Fußstapfen Bill Clintons, der sich 1994 für ein Verbot von Schnellfeuerwaffen und die dazugehörigen Magazine eingesetzt hatte. Da sich zehn Jahre später im Kongress keine Mehrheit mehr für eine Verlängerung des Banns fand, konnte der Schütze des Batman-Massakers von Aurora ganz legal in den Besitz eines automatischen Gewehrs und der Spezialmagazine kommen. James Holmes verwandte unter anderen ein Modell, mit dem sich 50 bis 60 Schuss pro Minute abfeuern lassen.

"Selbst Waffenbesitzer werden mir zustimmen können, dass AK-47-Gewehre in die Hände von Soldaten, aber nicht in die Hände von Kindern gehören", sagte der Präsident. Solches Kriegsgerät habe nichts auf Amerikas Straßen zu suchen. Unklar blieb, ob der Vorstoß des Präsidenten in eine Gesetzesinitiative vor den Wahlen münden wird. Diese wäre angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Kongress chancenlos, politisch aber höchst brisant.

Herausforderer Mitt Romney erklärte, er sehe keinen Bedarf für neue Gesetze. Obwohl er selber als Gouverneur von Massachusetts einen Bann von Schnellfeuerwaffen durchgesetzt hatte, will er davon nichts mehr wissen. "Wir hoffen, dass Gesetzesänderungen schlechte Dinge verhindern. Dem ist nicht so", meint der Kandidat nun. Zudem sei es für den Schützen von Aurora "ohnehin schon illegal gewesen" solche Waffen zu besitzen. Eine Aussage, die Romneys Sprecherin später korrigieren musste, weil Holmes alle vier Schusswaffen, die 6350 Schuss Munition und die Hochleistungsmagazine legal erworben hatte.

Romney bewegt sich mit seiner Position näher an der öffentlichen Meinung. In den USA gibt es trotz der lautstarken Klagen der Befürworter neuer Waffengesetze nach dem Massaker von Aurora keine Mehrheiten für eine Änderung der bestehenden Regeln. Während 1994 bei Verabschiedung des ersten Banns von Schnellfeuerwaffen noch 80 Prozent der Amerikaner für schärfere Vorschriften waren, sind es Dank der einflussreichen Waffenlobby NRA heute nur noch 43 Prozent.

Wie groß das Risiko für Obama ist, lässt sich an den Verkaufszahlen für Handfeuerwaffen nach dem Massaker von Aurora ablesen. Die Polizeibehörden in Colorado teilen mit, in den drei Tagen nach dem Vorfall seien die obligatorischen Überprüfungen der öffentlichen Register beim Kauf von Waffen gegenüber der Vorwoche um 43Prozent auf 2887 gestiegen. Ein Trend, den die Behörden wie schon nach früheren Amokläufen und Wahnsinnstaten landesweit feststellten.

Bei den Ermittlungen zum Batman-Massaker sorgen derweil Informationen für Aufregung, wonach Holmes vor der Tat ein Laptop an die medizinische Fakultät geschickt haben soll, an der er Doktoranden-Kurse belegt hatte. Der Rechner soll Pläne mit Skizzen für die Bluttat enthalten, bei der zwölf Menschen ums Leben kamen.