zu schärferen US-Waffenkontrollen

US-Präsident Barack Obama geht mit seinem Vorstoß bei der Diskussion um strengere Waffengesetze in den USA ein erhebliches politisches Risiko ein. Wer so etwas fordert, gerät in das Visier der bestens organisierten Waffenlobby NRA. Deren Aktivisten haben dafür gesorgt, Befürworter strikterer Regeln aus den Volksvertretungen zu drängen. Im US-Kongress fand sich deshalb nicht einmal eine Mehrheit für den Bann von Spezial-Magazinen, als ein Wahnsinniger im vorigen Jahr der Abgeordneten-Kollegin Giffords eine Kugel durch den Kopf jagte.

Die Amerikaner haben laut Umfragen mehrheitlich die perverse Aufrüstungslogik der Waffennarren geschluckt. Der beste Schutz gegen Waffen in der Hand von Wahnsinnigen seien mehr Waffen. Hinzu kommt der quasi religiöse Status des zweiten Verfassungszusatzes, der Amerikanern das Recht garantiert, eine Waffe zu tragen. Als wären dies nicht genügend Warnsignale, sah sich Präsident Obamas auch ganz persönlich einer Kampagne der Waffenlobby ausgesetzt. Die NRA hatte nach seiner Wahl 2008 frech behauptet, der Demokrat wolle die Verfassungsgarantie einschränken oder abschaffen. Dies führte im Süden und Westen der USA, aber auch andernorts zu einem Ansturm auf die Waffenläden.

All das hätte es nur zu verständlich gemacht, wenn Obama an seinem Schweigen festgehalten hätte. Umso mehr verdient er Beifall für seine mutige Forderung, Schnellfeuerwaffen zu verbieten. Herausforderer Mitt Romney war auch einmal dafür und setzte als Gouverneur von Massachusetts sogar einen Bann durch. Doch passend zu seinem Ruf will der notorische Wendehals davon heute nichts mehr wissen.

Obama und andere Befürworter strikter Gesetze haben die besseren Argumente. Automatische Waffen und Hochleistungsmagazine braucht wirklich nur, wer schnell viele Menschen umbringen will. Leider werden solche Debatten in den USA nicht rational, sondern wie Glaubenskriege geführt. Die Chancen, dass Obama daran etwas ändern wird, sind gering.

