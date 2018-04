Lange diente das Geburtshaus von Hitler im österreichischen Braunau am Inn als Pilgerort für Neonazis. Nun hat die Wiener rot-schwarze Koalition die Enteignung beschlossen.

Das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau am Inn. (imago)

Was weiß ein Denkmal von Geschichte? Was kann eine Landschaft für in ihr ausgetragene Kriege? Was kann ein Haus für seine vormaligen Bewohner? Fragen wie diese stellen sich angesichts eines Streits, der unsere österreichischen Anrainer seit Jahren, ja Jahrzehnten beschäftigt.

Es geht um eine heikle steinerne Hypothek, die auch hierzulande Dispute um eine angemessene Erinnerungskultur anstößt: Adolf Hitlers Geburtshaus in Braunau am Inn, unweit der deutschen Grenze gelegen.

Salzburger Vorstadt 15, Ecke Schmiedgasse. Gelb getünchter Altbau mit poröser Fassade, vergitterte Fenster, drei Etagen hoch. Seit 1972 firmiert das österreichische Innenministerium als Mieter des von Boutiquen und Bio-Läden flankierten Gebäudes. Monatlicher Mietzins: 4670 Euro.

Seit fünf Jahren steht es leer; zuvor wurde es als Schule und dann von der Lebenshilfe genutzt, um den Eugenik-Wahn der Nationalsozialisten zu konterkarieren. Klara Hitler hatte dort am 20. April 1889 ihren dritten Sohn zur Welt gebracht, den sie Adolf nannte. Als sie den Jungen entband, der später zum Massenmörder avancieren sollte, war das Haus bereits mehr als 200 Jahre alt. Beim Einzug von Familie Hitler um Oberhaupt Alois gab es im Erdgeschoss eine Kneipe, in der sich der Zollbeamte ein ums andere Mal volllaufen ließ.

Prestigeobjekt des Personenkults

Obwohl die Familie kurz nach Adolfs Geburt innerhalb Braunaus umzog und die Stadt drei Jahre später gen Passau verließ, wurde das Haus in der nationalsozialistischen Ära zu einem Prestigeobjekt des Personenkults umgewidmet: 1938, nach dem sogenannten Anschluss Österreichs, erwarb Hitler-Intimus Martin Bormann das Gebäude, ließ es sanieren – und etablierte darin ein Kulturzentrum, das unter anderem die Volksbücherei Braunau beherbergte.

Die Initialen Martin Bormanns prangen bis heute am Eingangsportal. Als die US-Alliierten 1945 den Inn überquerten, wollten sie das Haus zunächst sprengen, gaben es dann aber nach einer kurzen Phase der Besetzung an die Eigentümerfamilie zurück.

Hätten sie es doch seinerzeit in die Luft gejagt; dann wäre Österreich ein jahrzehntelanges Trauerspiel erspart geblieben, das freilich auch Züge einer Andachtsposse trug: Bis in die 70er-Jahre nämlich gab es im Umfeld des Hauses nachweislich einen schwunghaften Devotionalienhandel und massive Neonazi-Zusammenrottungen nicht nur an „Führers Geburtstag“.

Bis heute brechen Hitler-Hardcore-Fans Souvenirs aus dem maroden Putz des Gebäudes, das wegen seiner historischen Bausubstanz unter Denkmalschutz steht. Als touristischer Pilgerort erhält das Haus seit Anbruch der Ära 2.0 nicht nur auf extremistisch einschlägigen Webseiten exzellente Bewertungen. Man muss kein Nazi sein, um sich gern gepflegt zu gruseln.

Unterdes suchte der österreichische Staat mal halbherzig, mal engagierter das Gespräch mit der Besitzerin hinsichtlich einer tunlichst schadlosen Nutzung. Naturgemäß ging es den Politikern dabei zuallererst um das Image des nicht nur unter Kalauerfreunden als braun verschrieenen Braunau.

Enteignung, Entschädigung, Entsorgung

Doch eine Einigung kam nicht zustande. Dafür versuchte die Eigentümerin – vergeblich –, den Mietvertrag mit dem Staat zu kündigen. Nach weiteren fruchtlosen Gesprächen drohte das Innenministerium der Besitzerin bereits vor mehr als einem Jahr mit der Enteignung.

Nur die faktische Verstaatlichung des notorischen Streitobjekts könne zur nachhaltigen Unterbindung der Pflege, Förderung und Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts führen, verlautete im April resigniert aus dem ebenso glück- wie tatenlosen Ministerium für Inneres.

Am Dienstag schlug das unselige Zaudern – endlich! – in ein Ergebnis um, das diesen Namen verdient: Die rot-schwarze Koalition beschloss in Wien, das Geburtshaus des Diktators zu enteignen. Die Besitzerin soll entschädigt werden. Innenminister Sobotka (ÖVP) plädiert für eine Entsorgung der Altlast.

Doch vor einer Entscheidung über das Geisterhaus muss der Nationalrat die Enteignung im September noch formal absegnen. Bis zu diesem Zeitpunkt soll eine Kommission Vorschläge zur Zukunft des Hauses machen. Es ist unbedingt wünschenswert, dass nicht weitere Jahre politischer Paralyse ins Land gehen.

Denn 2018 sind Nationalratswahlen, aus denen die FPÖ als stärkste Kraft hervorgehen könnte, eine Partei, in der sich rechte Reliquien und Traditionswallfahrten gewisser Akzeptanz erfreuen. Mindestens. Ein guter Grund, den Abriss des Hauses tunlichst rasch zu betreiben. Auch wenn das Gebäude naturgemäß keine Schuld trifft.