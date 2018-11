Urlaubsgäste am Strand von Sellin auf Rügen. Bisher boomt der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern, jetzt steigt die Angst, das Fremdenfeindlichkeit Urlauber verschrecken könnte. (Stefan Sauer, picture alliance / dpa)

Rund 290 Menschen leben in der kleinen Gemeinde Peenemünde auf der Ostseeinsel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern. Gerade Mal zehn Menschen pro Quadratmeter wohnen auf dem kleinen Zipfel im Osten des Landes, der umgeben von Wasser liegt. Doch hier scheinen der Frust, der Protest und die Angst vor Fremden, vor Flüchtlingen und vor der Zukunft besonders groß zu sein.

Mehr als jeder zweite Bürger von Peenemünde hat am Sonntag bei der Landtagswahl sein Kreuz bei der AfD (46,8 Prozent) oder bei der rechtsradikalen NPD (5,6 Prozent) gesetzt. „Ich habe mit einem hohen Ergebnis bei der AfD gerechnet, aber nicht in dieser Deutlichkeit“, resümiert Rainer Barthelmes, der ehrenamtliche Bürgermeister von Peenemünde. Einen Tag nach der Wahl ringt er um Worte. Über die Gründe mag er nur spekulieren.

Wahlergebnisse spielen Aufschwung nicht wieder

„Ich fahre jeden Morgen von Peenemünde nach Greifswald. In einem Ort auf dieser Strecke hängt ein Wahlplakat mit unserem Ministerpräsidenten Erwin Sellering. Darunter hat jemand geschrieben: ,Uns hat er vergessen‘. Ich glaube, das ist genau das Gefühl, das die Menschen umtreibt“, sagt Barthelmes.

Ein Flüchtlingsproblem habe die Region jedenfalls nicht, macht der Bürgermeister klar. „Das sind hier keine Neonazis. Das sind Protestwähler.“ Es sind andere Faktoren, die die Unzufriedenheit schüren, glaubt er: Kreisgebietsreform, Schließung des Kreiskrankenhauses, kaum Arbeit, marode Wohnungen, Abwanderung. Nach der Wende lebten 900 Einwohner in der Gemeinde, berichtet Barthelmes.

Dabei habe Peenemünde in der letzten Zeit viel finanzielle Unterstützung erfahren. „Doch das scheint bei den Menschen irgendwie nicht angekommen zu sein.“ Auch die boomende Tourismusbranche, der wirtschaftliche Aufschwung des Landes, die sinkenden Arbeitslosenzahlen in Mecklenburg-Vorpommern – all das ist offenbar nicht bis in die östlichsten Küstenregionen des Landes vorgedrungen.

„Unser Wahlergebnis spiegelt diesen Aufschwung nicht wieder. Wenn man auf die Ergebnisse schaut, erkennt man, dass das aber kein spezifisches Problem von Peenemünde ist. Sowohl in den Nachbargemeinden als auch sonst überall im Osten hat die AfD so gut abgeschnitten. Es gibt ein Nord-Ost-Gefälle in Mecklenburg-Vorpommern“, macht der Bürgermeister klar.

Rekordzahlen in der Tourismusbranche

Der kleine Ort Peenemünde auf Usedom ist nur ein Beispiel. Auf der ganzen Ostseeinsel hat die AfD mit mehr als 32 Prozent das höchste Wahlergebnis bei den Zweitstimmen im ganzen Land erzielt. Drei Direktmandate holte die asylfeindliche Partei – alle im Osten des Landes: Auf Usedom, in Vorpommern-Greifswald und im südlichen Vorpommern – alles Regionen, in denen der Hauptzweig der Wirtschaft floriert und dies eigentlich auch den Menschen zugutekommen müsste: Die Tourismusbranche in dem ostdeutschen Bundesland hat im ersten Halbjahr Rekordzahlen verzeichnet, die Branche spricht vom besten Halbjahr aller Zeiten.

Vor allem die Küsten ziehen Gäste an. „Doch die Löhne in der Branche sind gering, deshalb ziehen auch die Jugendlichen aus der Region weg“, erklärt Barthelmes. Ob Mecklenburg-Vorpommern diese Rekordzahlen in der Tourismusbranche halten kann, ist auf Grundlage der Ergebnisse der Wahl nicht klar.

Dass Fremdenfeindlichkeit Touristen verschreckt, davon weiß vor allem Sachsen zu berichten: Die Zahl der Übernachtungen in sächsischen Unterkünften ging 2015 um ein Prozent auf 18,7 Millionen zurück, in Dresden belief sich das Minus sogar auf drei Prozent. In der Branche nennt man dies den „Pegida-Effekt“: Durch Berichte über ausländerfeindliche Pegida-Demonstrationen brachen die Zahlen in der Region ein, während sie bundesweit stiegen.

Diskrepanz zwischen Gastfreundschaft und Fremdenfeindlichkeit

„Ich glaube nicht, dass das bei uns auch passieren wird. Das kann man nicht vergleichen“, sagte Tobias Woitendorf, Leiter des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern, am Montag dem WESER-KURIER. Auch wenn es sicher den einen oder anderen geben werde, der jetzt deswegen nicht mehr nach Mecklenburg-Vorpommern reisen werde. „Aber in der Quantität wird sich das nicht auswirken“, hofft er.

Pegida sei eng an Dresden geknüpft gewesen. Und das über eine lange Zeit mit angsteinflößenden Auftritten und Rhetorik. „Die AfD ist jedoch kein Phänomen, das sich auf Mecklenburg-Vorpommern beschränkt und das man nur hier verorten könnte“, betont Woitendorf. Doch er erkennt die Diskrepanz zwischen Gastfreundschaft und Fremdenfeindlichkeit. Schon bei der letzten Landtagswahl habe die NPD mit dem Slogan „Touristen willkommen – kriminelle Ausländer raus“ geworben.

Man müsse daran arbeiten, dass sich die Menschen nicht abgehängt fühlten. „Und auch wir werden sicherlich die Köpfe zusammenstecken, um das Image unserer Region weiter zu stärken“, sagt Woitendorf. Der Tourismus könne ein Hebel sein, „auch um bessere Lebensverhältnisse für die Menschen vor Ort zu schaffen.“