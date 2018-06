Verkehr

Pendler nehmen immer längere Wege in Kauf

Bonn. Pendler nehmen immer längere Wege zur Arbeit in Kauf. Die Distanz von der Haustür bis zum Büro betrug 2009 im Durchschnitt knapp 17 Kilometer, berichtete das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) am Dienstag in Bonn. Zehn Jahre zuvor waren es noch 14,6 Kilometer.