Rauchfreie Strände

Lod

Langeoog. Auf Langeoog, Norderney und in der Nordseelagune in Butjadingen gibt es Nichtraucherstrände. Dabei setzen Kommunen und Kurverwaltungen auf eine freiwillige Akzeptanz und haben damit durchaus gute Erfahrungen gemacht. In Schleswig-Holstein dagegen kündigt die SPD-Mehrheitsfraktion nun eine Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes an. Diese soll es Städten und Gemeinden ermöglichen, Rauchverbote an Stränden zu verhängen. Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. Während Lübeck sich ein solches Verbot gar nicht vorstellen kann, denkt man in Grömitz darüber nach, einige Strandabschnitte zur rauchfreien Zone zu erklären. Anders als bei den freiwilligen Regelungen in Ostfriesland und Butjadingen, würden bei einem gesetzlich verankerten Rauchverbot Bußgelder bei Verstößen fällig. Zudem denken Ostseebäder darüber nach, eine Aschenbecherpflicht für die Raucher am Strand einzuführen. Kommentar Seite 2 · Bericht Seite 16