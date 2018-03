Brüssel·Bremen. Die Europäische Union arbeitet daran, auffälliges Verhalten Einzelner in Menschenmassen automatisch erkennen und umgehend eine umfassende Fahndung einleiten zu lassen.

Dazu hat es das Projekt Indect gestartet, das noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. Die Verantwortlichen hoffen, Verbrechen verhindern zu können, bevor sie geschehen. Datenschützer kritisieren das Projekt: Verdächtig sei jeder, der sich nicht "normal" verhält.

Wer läuft, ist verdächtig. Wer zu lange stehen bleibt, auch. Genau wie der, der sein Gepäck vergisst. Kameras mit einer Identifikationssoftware erkennen solch ein "auffälliges" Verhalten. Und wenn einer verdächtig ist, wird er voll automatisiert gescannt.

Das sieht das Projekt Indect (Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment) vor: Mit biometrischer Gesichtserkennung wird der Verdächtige von intelligenten Kameras oder Überwachungsdrohnen identifiziert, sein Bild mit staatlichen Datenbanken sowie öffentlichen Internetseiten abgeglichen. Erhärtet sich der Verdacht, schlägt das System Alarm und aktiviert eine Drohne, die den Verdächtigen verfolgt und seine Position an staatliche Sicherheitsbehörden weitergibt, die die verdächtige Person dann festnehmen.

Noch in diesem Jahr hofft die EU auf Ergebnisse aus dem mit elf Millionen Euro geförderten Projekt. Federführend dabei ist die Technische Universität Krakau, die die Forschung mit 18 Projektpartnern organisiert. Aus Deutschland beteiligen sich zwei Unternehmen aus dem niedersächsischen Bad Zwischenahn und aus Berlin sowie die Universität Wuppertal.

Was für Befürworter des Projektes Hoffnungen weckt, Kriminalität und Terrorismus zu verhindern, ist für Datenschützer und Bürgerrechtsgruppen ein Horrorszenario. Die Rede ist von "Totalüberwachung aller Bürger" durch den "Bevölkerungsscanner". Zum Internationalen Tag der Privatsphäre gab es bundesweit jüngst mehr als 40 Protestveranstaltungen gegen Indect. Datenschützer glauben jedoch nicht daran, dass ein solches System nach derzeitigem Recht in Deutschland eingesetzt werden könnte: Es widerspreche der Unschuldsvermutung.

Und: "Es besteht die Gefahr, dass die Gesetzeslage nachträglich einer funktionierenden Technologie angepasst wird", sagt Imke Sommer, die Datenschutzbeauftragte des Landes Bremen. "Deswegen versuchen wir, eine breite gesellschaftliche Debatte auszulösen und politische Mehrheiten zu gewinnen." Denn das System würde Videoüberwachung, biometrische Gesichtserkennung, den Einsatz von Drohnen und die Nutzung von Daten aus dem Internet zu Fahndungszwecken vereinen.

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat nach eigenen Angaben eine Projektpartnerschaft wegen des "umfassenden Überwachungsgedankens" zwar abgelehnt. Gleichzeitig räumt das BKA allerdings ein, Erfahrungen aus einem eigenen Foto-Fahndungsprojekt an jene niedersächsische Firma weitergegeben zu haben, die an Indect mitarbeitet.

Martin Ehrenhauser, fraktionsloser Abgeordneter im EU-Parlament, kritisiert fehlende Transparenz: "Erst nach öffentlichen Protesten in der Bevölkerung und Forderungen des EU-Parlaments haben sich die Verantwortlichen um Transparenz bemüht und einen Ethikrat einberufen." Dieser sei allerdings fehlbesetzt, da die meisten seiner Mitglieder dieser Ethikkommission an Indect mitarbeiten.

Im Bremer Innenressort ist nach Worten seines Sprechers Rainer Gausepohl Indect nicht bekannt. Die dem Innenressort unterstehende Landespolizei Bremen zeigt sich hingegen interessiert: "Indect könnte theoretisch dazu beitragen, Gefahrensituationen schneller zu erkennen und somit ein schnelleres polizeiliches Eingreifen zu ermöglichen, bis hin zur Einflussnahme auf Straftatenermittlungen", sagt Sprecherin Franka Haedke.

Genauso wie das Bremer Innenressort hat sich auch das niedersächsische Innenministerium laut einer Sprecherin bislang nicht mit Indect beschäftigt. Schließlich handele es sich da um eine reine EU-Angelegenheit.