Niemanden kann es wirklich wundern, dass es derzeit in der CSU etwas ächzt und knirscht. Die im Schnellverfahren vor einer Woche hergestellte Harmonie mit der Schwesterpartei CDU und ihrer Vorsitzenden Angela Merkel hat viele an der CSU-Parteibasis etwas irritiert, um es zurückhaltend auszudrücken.

Am Ende stärkt CSU-Chef Seehofer der Kanzlerin doch den Rücken - und steht dafür in der eigenen Partei in der Kritik. (dpa)

Nach 17 Monaten Streit mit zum Teil massiven Vorwürfen, Rechtsgutachten gegen die Berliner Politik, Klagean-­drohungen und einer der Kanzlerin auf offener Bühne des CSU-Parteitags zugemuteten Strafpredigt rieb sich mancher verwundert die Augen, als CSU-Chef Horst Seehofer die Kanzlerin am vergangenen Montag als „vorzüglich“ pries und sie zur gemeinsamen Kandidatin ausrief.

Merkel gab sich im gemeinsamen Auftritt vor den Medien einigermaßen missmutig. Hinter verschlossenen Türen bei der gemeinsamen Sitzung der Präsidien von CDU und CSU in München sei es viel lockerer und freundschaftlicher zugegangen, versicherten Teilnehmer. Womöglich hatte Merkel trotz aller Teflon-Eigenschaften doch Probleme, gute Miene zu dem von so manchem als „Schmierentheater“ empfundenen Schauspiel zu machen. Oder sie wollte signalisieren, dass doch nicht alles vergessen und vergeben ist und ihr Gedächtnis länger zurück reicht als eine Woche.

Dass dann noch am vergangenen Dienstag SPD-Bundespräsidentenkandidat Frank-Walter Steinmeier im bayerischen Landtag Hof hielt und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mit der SPD in Umfragen an der CSU vorbei zog, verbesserte die Stimmung in der Christlich-Sozialen Union nicht. Ärger und Verzagtheit bekam Seehofer dann in einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion zu spüren. Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit machten sich bei den Christsozialen so etwas wie Neidgefühle gegenüber dem Aufschwung der Sozialdemokratie breit.

Seehofer macht sich gelegentlich lustig über die kurzfristigen Aufgeregtheiten, die ab und an seine Mitstreiter ergreifen. Tatsächlich kommt der Hype für die Schulz-SPD reichlich früh – zu früh, um schon jetzt einen Durchmarsch bei der Bundestagswahl in acht Monaten zu prognostizieren. Und auch die Missstimmung in der CSU über den plötzlichen Kurswechsel hält sicher nicht acht Monate an.

Gleichwohl sieht es so aus, als wäre dem begnadeten Taktiker und Doppelstrategen Seehofer nun doch ein Fehler unterlaufen. So hilfreich der begrenzte Konflikt mit der Merkel‘schen Flüchtlingspolitik für die CSU und ihr Bestreben, die Alternative für Deutschland (AfD) in Bayern klein zu halten, auch war, so hätte der CSU-Chef doch eher die Kurve bekommen müssen.

Schon länger mahnten ihn politische Mitstreiter, das „Merkel-Bashing“ nicht zu übertreiben. Doch noch einen Monat vor dem Versöhnungstreffen stellte es Seehofer demonstrativ infrage. Dabei stand von Anfang an fest, dass die CSU letztlich keine Alternative zur Unterstützung Merkels als Unions-Kanzlerkandidatin haben würde.

Der Spieler Seehofer liebt es, hoch zu pokern und auch schnelle Strategiewechsel gehören bekanntlich zum politischen Instrumentarium des CSU-Chefs. Doch die Wende- und Manövrierfähigkeit einer Partei mit 144 000 Mitgliedern ist natürlich begrenzt. Der Supertanker CSU tut sich darin schwer, dem Schnellboot Seehofer zu folgen. Bei dem Versuch kann der Supertanker schon mal ins Schlingern kommen. Und das tut er derzeit gehörig.

Das Schlingern kann man sogar messen – demoskopisch. 39 Prozent der CSU-Anhänger wollen CDU-Kanzlerin Merkel nach einer Umfrage im Auftrag von Sat.1 Bayern derzeit nicht wählen. Übersetzt in die Wahlkampfrealität heißt das: Die CSU könnte für die Bundestagswahl ein massives Mobilisierungsproblem bekommen. Da muss jetzt schon ein ganz schreckliches rot-rot-grünes Gespenst an die Wand gemalt werden, um die Merkel-kritische CSU-Gefolgschaft an die Wahlurne zu bringen.

Man könne ihn ja nach einer Wahlniederlage „köpfen“, bot Seehofer den besorgten CSU-Landtagsabgeordneten an. Ein Angebot, das die Mandatsträger eher beunruhigte als besänftigte. Denn dann wäre sowieso alles verloren.

