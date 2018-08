Der Bundesratspräsident bekannte sich im Einklang mit seinen Gesprächspartnern klar zur europäischen Idee und zur europäischen Integration. Europa sei nach Überzeugung beider Länder mehr als ein Rettungsschirm oder ein Institut für Bankenhilfe – nämlich eine große Wertegemeinschaft. Der polnische Senatspräsident Bogdan Borusewicz warnte wegen der aktuellen finanzpolitischen Spannungen vor einer Spaltung Europas.

Seehofer, Borusewicz und die polnische Parlamentspräsidentin Ewa Kopacz würdigten die intensiven Beziehungen der beiden Nachbarn. Das Verhältnis zwischen den beiden Ländern sei nachbarschaftlich, partnerschaftlich und freundschaftlich, betonte der CSU-Politiker.

Gestern Nachmittag besichtigte Seehofer das Museum des Warschauer Aufstandes und legte einen Kranz am Grabmal des Unbekannten Soldaten nieder. Am heutigen Freitag will er noch Außenminister Radoslaw Sikorski sowie den Vize-Ministerpräsidenten Waldemar Pawlak treffen.