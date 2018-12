Kim Jong-un und seine Frau Ri Sol-ju bei einem öffentlichen Auftritt am 3. September 2014. Foto: KCNA (dpa)

Das berichteten südkoreanische und chinesische Medien. Kims Abwesenheit löste neue Spekulationen über eine mögliche Erkrankung des nach unterschiedlichen Angaben 31 oder 32 Jahre alten Diktators aus.

Die Staatsmedien hatten zuletzt am 3. September über einen öffentlichen Auftritt Kim Jong Uns bei einem Konzert berichtet. Auf Aufnahmen wurde er leicht hinkend gezeigt. Ob er größere Gesundheitsprobleme hat, ist unklar. Kim war nach dem Tod seines Vaters Kim Jong Il Ende 2011 an die Staatsspitze befördert worden.

Die Oberste Volksversammlung in Pjöngjang ersetzte bei ihrer zweiten Sitzung in diesem Jahr Choe Ryong Hae, der lange Zeit als inoffizielle Nummer zwei im Machtgefüge gegolten hatte. Neuer Stellvertreter von Kim Jong Un in der Nationalen Verteidigungskommission wurde dessen Vertrauter Hwang Pyong So.

Mit dem neuen Posten wird nach Ansicht von Beobachtern die Position Hwangs hinter Kim gefestigt. Der Postenwechsel wurde den nordkoreanischen Medien zufolge von Kim vorgeschlagen. Danachbilligtedas Parlament auchdie Ernennung von neuen Mitgliedern der Verteidigungskommission, die das wichtigste Entscheidungsgremium des kommunistischen Regimes ist.Erst im Mai war HwangvonKim zum Leiter des Politischen Büros der Volksarmee gemacht worden.

Die Volksversammlung wird im Ausland als Scheinparlament bezeichnet. Sie tritt normalerweise nur ein- oder zweimal jährlich zusammen. Dabei werden weitgehend Beschlüsse der Arbeiterpartei ratifiziert. Im April hatte sie Kim Jong Un als Vorsitzenden der Verteidigungskommission und damit an der Staatsspitze bestätigt.