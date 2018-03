Angola ist die letzte Station auf Steinmeiers Afrika-Reise. Foto: Michael Kappeler (dpa)

Der westafrikanische Staat gehörte in den vergangenen Jahren dank großer Ölvorkommen zu den Ländern Afrikas mit dem größten Wirtschaftswachstum. Die Hauptstadt Luanda ist inzwischen eine der teuersten Städte der Welt. Steinmeier wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Am Donnerstag wird der Minister zurück in Berlin erwartet.