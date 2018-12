Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

USA stationieren Soldaten in Polen

Washington. Die USA werden nach eigenen Angaben erstmals Soldaten in Polen stationieren. Eine rund 20 Köpfe zählende Einheit der US-Luftwaffe werde im Oktober oder November in dem Land eintreffen, kündigte das Pentagon nach einem Treffen von Verteidigungsminister Leon Panetta mit seinem polnischen Kollegen Tomasz Siemoniak an. Die Soldaten sollen für die Sicherheit der Stützpunkte und die Wartung der US-Kampfflugzeuge zuständig sein, die voraussichtlich im kommenden Jahr in Polen stationiert werden. Siemoniak sieht die geplante Stationierung der US-Soldaten als wichtiges Symbol an. Bei den Gesprächen der beiden Verteidigungsminister ging es zudem um den Beitrag Polens zur internationalen Afghanistan-Truppe sowie um seine Teilnahme am Raketenschirm der Nato in Europa. Nach den Plänen des Bündnisses sollen ab 2018 US-Abfangraketen in Polen und Rumänien stationiert werden, während die Türkei eine Radarstation erhalten soll.