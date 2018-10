Verteidigung

US-Militär empfiehlt Kriegsgericht für Manning

Washington. Die US-Militärstaatsanwaltschaft will den mutmaßlichen Wikileaks-Informanten Bradley Manning vor ein Kriegsgericht stellen. Eine entsprechende Empfehlung gab am Donnerstag der leitende Ermittler in dem Verfahren, Paul Almanza, ab.