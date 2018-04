Parlament

Unklarheit über angekündigte Parlamentssitzung in Nordkorea

Pjöngjang (dpa) - Zum zweiten Mal in diesem Jahr sollte das nordkoreanische Parlament am Donnerstag in Pjöngjang zusammengekommen. Bis zum frühen Abend (Ortszeit) schwiegen jedoch die staatlichen Medien über die Sitzung in der Hauptstadt Pjöngjang.