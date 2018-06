Jede Stimme soll gleich viel wert sein, fordern die Verfassungsrichter. Doch Überhangmandate können den Wählerwillen verfälschen. (Dpa)

Berlin. Kaum hatten sich die Fraktionsexperten in die Urteilsthesen des Verfassungsgerichts eingelesen, ging der Streit um deren Auslegung richtig los. Und zwar ungeachtet der dringenden Mahnung von Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU), "eine möglichst einvernehmliche Lösung zu finden, um auch nur den Anschein einer Begünstigung oder Benachteiligung einzelner Parteien oder Kandidaten zu vermeiden".

Der Streit dreht sich weiter um den Knackpunkt des für verfassungswidrig erklärten Wahlgesetzes: um die Überhangmandate. Die derzeitige Zahl von 24 ist den Karlsruher Richtern eindeutig zu hoch – sie beschränkten die zulässige Höchstzahl auf 15. Doch die Grünen wollen völlig auf Überhangmandate verzichten: Alle "überzähligen" Direktmandate einer Partei in einem Bundesland sollen mit deren Zweitstimmenergebnis aus anderen Ländern verrechnet werden, lautet ihr Vorschlag. Den aber lehnen Union und SPD ab – obwohl SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann feststellte: "Das Bundesverfassungsgericht gibt uns eine klare Richtung vor: Es hat Überhangmandate erstmals für verfassungswidrig erklärt." Ganz auf diese verzichten wollen aber auch die Sozialdemokraten nicht – und finden sich damit plötzlich auf der Argumentationslinie der schwarz-gelben Koalition wieder. FDP-Fraktionsgeschäftsführer Jörg van Essen sieht im Karlsruher Urteil nämlich die ausdrückliche Bestätigung für die umstrittenen Zusatzsitze im Bundestag: "Alle in der Opposition, die lauthals verkündet haben, Überhangmandate seien verfassungswidrig, sind widerlegt worden." Ähnlich äußerte sich sein Unionskollege Michael Grosse-Brömer.

Dabei will auch die SPD den Effekt der Überhangmandate komplett beseitigen – genau wie die Grünen, nur anders: Für jedes Überhangmandat, das eine Partei erhält, sollen die anderen im Bundestag vertrenen Parteien ein Ausgleichsmandat erhalten. "Wir werden mit dem Vorschlag, alle Überhangmandate auszugleichen, in die Verhandlungen gehen", kündigt Geschäftsführer Oppermann an. Das aber stößt bei der Union, bei der FDP und den Grünen auf Bedenken. Sie befürchten, dass durch solche Ausgleichsmandate das Parlament zu stark aufgebläht wird. So wie in Nordrhein-Westfalen, wo bei der Landtagswahl im Mai zu den 181 regulären Sitzen 50 Überhang- und Ausgleichsmandate hinzukamen.

Trotzdem geben sich die Parteienvertreter optimistisch, rechtzeitig bis zur Bundestagswahl im nächsten Jahr ein juristisch einwandfreies Wahlgesetz zu beschließen. "Wir werden noch in der zweiten Augusthälfte mit SPD und Grünen in Verhandlungen treten", kündigte Unionsfraktionsvize Günter Krings an: "Schön wäre es, wenn wir in diesem Jahr parteiübergreifend zumindest einen Gesetzentwurf einbringen können, damit die nächste Bundestagswahl rechtlich auf sicheren Füßen steht." Bis zum Frühjahr könne der Entwurf dann im Parlament beraten und beschlossen werden. Das ist nach Einschätzung der Fraktion auch nötig, weil der spätest mögliche Termin der Bundestagswahl der 27. Oktober 2013 ist und die Parteien vorher genügend Zeit zur Aufstellung ihrer Kandidaten und Landeslisten auf der Basis eines gültigen neuen Wahlrechts haben müssen. Lassen sich die Parteien mit dem Gesetz indes zu lange Zeit, würde notfalls das Verfassungsgericht eine Übergangsregelung formulieren – ohne Bundestag.

Wahlrechtsbestimmungen in der Europäischen Union

n In den Ländern der EU werden Parlamentarier nach unterschiedlichen Systemen bestimmt. Es gibt das Verhältniswahlrecht, nach dem die Zusammensetzung des Parlaments den tatsächlichen Prozentzahlen der Parteien entspricht. In anderen Ländern ziehen nach dem Mehrheitswahlrecht nur die Sieger im Wahlkreis ins Parlament ein.

Grossbritannien: Das Unterhaus wird nach dem relativen Mehrheitswahlrecht gewählt. Der Kandidat mit den meisten Stimmen kommt für seinen Wahlkreis ins Parlament, alle Mitbewerber gehen leer aus. Der prozentuale Stimmenanteil einer Partei ist nicht für die Sitzverteilung entscheidend. So erreichten die Liberalen 1983 bei 25,4 Prozent 23 Sitze, während es die Labour Party mit 27,6 Prozent auf 209 Sitze brachte.

Frankreich: Auch hier gilt das Mehrheitswahlrecht. Erreicht ein Kandidat in der ersten Runde mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen sowie die Stimmen von mindestens einem Viertel der Wahlberechtigten, ist er gewählt. In den anderen Wahlkreisen gibt es eine zweite Runde mit jenen Kandidaten, die mindestens 12,5 Prozent der in einem Wahlkreis möglichen Stimmen erhalten hatten. Zum Sieg reicht dann die relative Mehrheit.

Italien: Drei Viertel der Abgeordneten werden durch Mehrheitswahlrecht bestimmt, ein Viertel durch Verhältniswahl. Das Wahlrecht garantiert dem Parteienbündnis mit den meisten Stimmen eine Mehrheit von 340 Sitzen oder 54 Prozent. Bei der Abstimmung über den Senat erfolgt die Auszählung auf regionaler Ebene. Ein Bündnis, das in einer Region vorne liegt, erhält mindestens 55 Prozent der Sitze, die insgesamt für das Gebiet zu vergeben sind.

Niederlande: Das Verhältniswahlrecht soll das Votum der Bürger so exakt wie möglich im Parlament widerspiegeln. Eine Sperrklausel wie die Fünf-Prozent-Hürde in Deutschland gibt es nicht. Für einen der 150 Sitze in der "Tweede Kamer" sind lediglich 0,67 Prozent der Wählerstimmen nötig.