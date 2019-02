Kim Jong Un (links), Machthaber von Nordkorea und Donald Trump, Präsident der USA. (Joyce N. Boghosian/dpa)

Der selbsternannte Verhandlungskünstler aus dem Weißen Haus hat seinen Meister in einem ruchlosen Diktator gefunden. Kim Jong-Un nutzte beim Atompoker in Vietnam die strategische Schwäche des notorisch ungeduldigen US-Präsidenten aus. Donald Trump hatte gegen den Rat der Experten vor den Verhandlungen mit Nordkorea fast alle Trümpfe aus der Hand gegeben.

Vor lauter Hybris glaubte Trump, er brauche nur eine weitere gute Gipfel-Show zu inszenieren. Dies werde den „kleinen Raketenmann“ genügend beeindrucken, dem Präsidenten der Supermacht seine Nuklearwaffen vor die Füße zu legen. In seiner Vorstellung sah sich Trump schon bei der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo.

Dabei hätte der Narzisst spätestens nach den Erfahrungen des ersten Gipfels in Singapur vor acht Monaten wissen müssen, dass er es mit einem knallhart kalkulierenden Regime zu tun hat. Kim und seine Schergen betrachten Atomwaffen als Immunisierung gegen Druck von außen und als Überlebensgarantie.

Mehr zum Thema Weißes Haus teilt mit Gipfel in Hanoi zwischen Trump und Kim scheitert Überraschung in Hanoi: Nach vielen großen Worten endet der zweite Gipfel von Trump und Kim im ... mehr »

Wer glaubt, Kim werde die unter großen Entbehrungen für sein Volk entwickelten Nuklearsprengköpfe aufgeben, ist blauäugig. Diesen Vorwurf muss sich Trump gefallen lassen, der voller Naivität nach dem Gipfel von Singapur verkündete, von Nordkorea gehe nun keine nukleare Gefahr mehr aus. In den acht Monaten danach erhielt er nicht einmal die in Aussicht gestellte Inventarliste, geschweige denn handfeste Abrüstungsschritte.

Warum er auf dieser Grundlage überhaupt einem zweiten Gipfel zugestimmt hatte, bleibt für Experten ein Geheimnis. Glücklicherweise bewahrten Außenminister Mike Pompeo und der Nationale Sicherheitsberater John Bolton Trump vor größerem Schaden in Hanoi. Der Abbruch des Gipfels war eine Art Notbremse in voller Fahrt. Trump riskiert so den Zusammenbruch der Verhandlungen und eine gefährliche Eskalation auf der koreanischen Halbinsel. Schmerzhaft muss er lernen, dass es einfacher ist, mühsam ausgehandelte Abkommen anderer, wie den Atom-Deal mit Iran, zu sabotieren, als selber etwas auf die Beine zu stellen.