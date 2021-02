Mit Abschiedsreden der scheidenden Parteivorsitzenden Katja Kipping (Foto) und Bernd Riexinger hat die Linke einen personellen Neustart eingeleitet. (Bernd von Jutrczenka / dpa)

Knapp neun Jahre haben Katja Kipping und Bernd Riexinger die Linkspartei geführt – genauer gesagt: satzungsgemäße acht Jahre und acht zusätzliche Corona-Monate. An diesem Wochenende endet ihre Zeit an der Spitze. Die Genossen treffen sich derzeit zum digitalen Parteitag, um ein neues Führungsduo zu wählen. In der Station Berlin, einem schick sanierten Industriebau, sitzen rund 80 Delegierte, andere sind zugeschaltet. Die besten Chancen auf den Vorsitz haben die Thüringer Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow und die der hessischen Landtagsfraktion Janine Wissler. Ihre Wahl ist für diesen Sonnabend terminiert, am selben Tag wählen die 600 Delegierten zudem den kompletten Vorstand neu.

Am Freitag ging es erst einmal um Rückschau auf die zurückliegenden Jahre und um die Positionierung der 60.000-Mitglieder-Partei im Jetzt. Die Linke liegt im Wahljahr bei sechs bis neun Prozent, in vielen westdeutschen Ländern spielt sie realpolitisch kaum eine Rolle, einzig in Bremen regiert sie mit. Im Osten stellt sie mit Bodo Ramelow einen Ministerpräsidenten.

Mehr zum Thema Bremer Bundestagsabgeordnete im Interview „Es braucht einen Umbau des Arbeitsmarktes“ Doris Achelwilm vertritt seit 2017 Bremen und Bremerhaven im Bundestag. Ein Gespräch über neue Linke-Vorsitzende, gendergerechte Sprache und die Frage, ob es mit ... mehr »

In seiner Abschiedsrede sagt Bernd Riexinger, er habe 2007 die Linke aus WASG und PDS mitbegründet, um die Gesellschaft nach links zu rücken. Heute sei die Partei links, feministisch, queer, solidarisch – und nun auch ökologisch. Noch immer, und gerade wegen der Pandemie, müsse heftig um soziale Errungenschaften gekämpft werden. „Wir wollen die Große Koalition von links ablösen, aber mit einem wirklichen Politikwechsel.“

Riexinger stellt klar, dass er seiner Partei zutraut, im Bund mitzuregieren. Das bedeute, dass es bei der Ablehnung von Bundeswehreinsätzen im Ausland bleibe. Und dass die Linke zur Treiberin in der Klimapolitik werde. „Die Grünen wollten die Konzerne gewinnen, wir wollen die Beschäftigten gewinnen.“ Zu einem Systemwechsel gehöre auch, Fluchtursachen zu beseitigen und solidarisch mit Ausgegrenzten zu sein, sagt er.

Bis aufs Äußerste polarisiert

Nach Riexinger ist Amira Mohamed Ali an der Reihe. Die 41-Jährige hat vor 15 Monaten Sahra Wagenknechts Platz in der Fraktionsführung eingenommen. Ihre Mission war, die Gräben zwischen den dauerstreitenden Flügeln wenigstens einzuebnen. Wagenknecht hatte in dieser wichtigen politischen Funktion mit migrations- und ökologiekritischen Äußerungen bis aufs Äußerste polarisiert; ihren Rückzug hatte sie 2019 mit gesundheitlichen Problemen begründet. Dass es seither in der Bundestagsfraktion kollegialer zugeht, ist neben dem langjährigen Fraktionschef Dietmar Bartsch auch Mohamed Alis Verdienst. Die Bremer Abgeordnete Doris Achelwilm hat kürzlich im WESER-KURIER-Interview eingeräumt, es tue „der Sachpolitik gut, wenn Personalpolitik in den Hintergrund tritt“.

Auf dem Parteitag nun holt Mohamed Ali die Delegierten beim Zusammenhaltsgefühl ab. „Wir sind Mitstreiter, keine Gegner“, mahnt sie. Noch einmal dekliniert sie die Prinzipien des Wahljahres durch: Die Linke als Friedenspartei, als soziale und ökologische Kraft. Einen öffentlichen Dank für die scheidenden Vorsitzenden hat die Oldenburgerin nicht. Immerhin, sie wünscht Riexinger und Kipping „alles Gute“.

Mehr zum Thema Bremer SPD-Abgeordnete Ryglewski will erneut bei Bundestagswahl antreten Die seit 2015 im Bundestag sitzende Bremer SPD-Abgeordnete Sarah Ryglewski will bei der nächsten Wahl wieder antreten Mit weitreichenden finanzpolitischen Zielen wirbt ... mehr »

Katja Kipping nutzt ihre letzte Rede als Vorsitzende, ihre Partei zu Offenheit gegenüber einer Regierungsbeteiligung aufzurufen. „Die Zeiten verlangen von uns mehr, als einfach an der Seitenlinie zu stehen und das schlechte Spiel der anderen zu kritisieren“, sagt die 43-Jährige. Die Bedingungen für Grün-Rot-Rot im Bund seien zwar „nicht optimal, aber können wir es uns leisten, auf optimale Bedingungen zu warten?“ In der Pandemie würde die CDU als Regierungspartei die Kosten der Krise auf die Ärmsten, die Beschäftigten und die Kommunen abwälzen. „Das müssen wir verhindern.“

Ein Kurs der politischen Vernunft

Die Linke-Politikerin appelliert an ihre Genossen, unter die parteiinternen Konflikte der Vergangenheit einen Strich zu ziehen und sich hinter die beiden künftigen Vorsitzenden zu stellen. „Statt abzuwarten oder rumzumäkeln, sollten wir uns hinter ihnen versammeln und einen Kurs der politischen Vernunft stärken.“

Kipping verweist darauf, dass Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow nicht an den parteiinternen Konflikten beteiligt gewesen seien. „Gehen wir auf den Platz, versammeln wir uns hinter zwei Kapitäninnen und greifen wir an.“