Fordert die Bundesregierung und das Land Brandenburg heraus: Friedrich Prinz von Preußen, das Oberhaupt des Hauses Hohenzollern. (Ralf Hirschberger/DPA)

Ein Jahrhundert ist es nun her, dass in Preußen die Privilegien des Adels per Gesetz abgeschafft und sein Hausvermögen aufgelöst wurden. Wilhelm II., der nach der Niederlage in dem von ihm maßgeblich mit angezettelten Ersten Weltkrieg abdanken musste, stand politisch im Regen. Auch bei „Kaiserwetter“. Ein Begriff, der sich bis in die heutige Zeit gerettet hat, sobald die Sonne am blauen Himmel steht. Wie überhaupt die meist herbeigezauberten Geschichten über gekrönte Häupter nach wie vor Konjunktur haben. In unserem Sprachgebrauch hat sich Royales gehalten. Die Schalker spielen in „Königsblau“, in Madrid die „Königlichen“ von Real, im Kreuzworträtsel muss man „adeln“ eingeben, um „einer Sache Würde zu verleihen“.

Mit Kaiserwetter allein mag sich Georg Friedrich Prinz von Preußen, Ur-Ur-Enkel des letzten deutschen Kaisers und derzeit Chef der Hohenzollern-Familie, freilich nicht zufrieden geben. Er verlangt von der Bundesregierung und dem Land Brandenburg eine Entschädigung für ihre in Ostdeutschland nach 1945 enteigneten Immobilien sowie die Herausgabe einiger Tausend Kunstwerke mit einem Wert in Millionenhöhe. Auch fordert er ein kostenloses Dauerwohnrecht im Schloss Cecilienhof oder vergleichbaren Schlössern, die der Staat saniert und in denen er zum Teil Gedenkstätten eingerichtet hat.

Denn die Familie sieht sich als Opfer der Geschichte. Das aber ist absurd und nahe an der Grenze zur Frechheit. Denn nach geltender Rechtslage wären die Ansprüche zumindest teilweise verwirkt, sollten die Hohenzollern einst den Nazis „erheblich Vorschub“ geleistet haben. Renommierte Historiker wie die in Princeton lehrende Karina Urbach sehen die Hohenzollern als „Hitlers nützliche Idioten“ und „heimliche Helfer“. Dass die Hohenzollern den Nazis Beihilfe geleistet haben besagen auch Forschungen der großen Namen des historischen Faches wie Norbert Frei, Heinrich August Winkler, Eckart Conze oder Herfried Münkler.

Denn Prinz August Wilhelm von Preußen, der vierte Sohn von Wilhelm II., war schon 1930 in die NSDAP und 1931 in die SA eingetreten und Teilnehmer von Nazi-Aufmärschen. Kronprinz Wilhelm von Preußen beteiligte sich aktiv an der Zerstörung der Weimarer Republik. Er gehörte zu Kreisen Deutschnationaler, schmiedete Bündnisse mit Göring und Hitler und rief im April 1932 dazu auf, die Nazis zu wählen. Deren Antisemitismus hatte auch bei den Hohenzollern Tradition: Vater Wilhelm II. hatte schon 1927 „Juden und Mücken“ als „Pest“ bezeichnet, „von der sich die Menschheit so oder so befreien muss“.

Für das gesellschaftliche Klima wäre es das Beste, wenn der Ur-Ur-Enkel auf die Forderungen verzichtet. Falls nicht, muss es die Regierung auf einen Prozess ankommen lassen. Nachgeben darf sie nicht.