Kommentar über Inklusion in Horn

Absurd - Inklusion trotz Personalmangels

Sara Sundermann

Dass trotz klarer Ansage des Gerichts zur Inklusion an Gymnasien nun Inklusion an einer Schule ausgesetzt wird, mutet absurd an. Ohne Personal und Willen zur Inklusion geht es nicht, schreibt Sara Sundermann.