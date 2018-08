Donald Trump stellt die neuerlichen US-Sanktionen gegen den Iran als Labsal für den „Weltfrieden“ dar. In Wahrheit könnte eine noch größere Not der Bevölkerung gerade die Reformkräfte in der iranischen Führung schwächen. Zu Fall bringen wird der US-Präsident das Regime in Teheran mit seinem Kurs ziemlich sicher nicht. Die Europäer stellen sich daher zurecht gegen die amerikanische Politik.

Zeitgleich mit den Sanktionen ist nun ein EU-Abwehrgesetz in Kraft getreten. Streng genommen verbietet es europäischen Unternehmen sogar, sich an die Vorgaben der USA zu halten. Firmen könnten gar Schadenersatz von den Vereinigten Staaten verlangen. Aber hier ist Europas Antwort auf Trump reine Symbolpolitik. Natürlich, keiner will es sich mit den Amerikanern verscherzen. Daimler, Adidas, Airbus und andere haben deswegen schon angekündigt, Iran-Geschäft zu unterlassen.

Das Abwehrgesetz wird den Exodus nicht stoppen; Trump weiß natürlich um die Bedeutung des US-Markts für Europas Firmen. Da bleibt nur die Hoffnung auf einen nächsten Präsidenten mit mehr außenpolitischer Vernunft.