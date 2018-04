Bienvenue dans la réalité – Willkommen in der Wirklichkeit, hätte Angela Merkel ihrem wichtigsten europäischen Partner Emmanuel Macron in Berlin zurufen sollen. Denn wenn es ums Geld geht, ist der Widerspruchsgeist in der Union – hier CDU und CSU – noch ausgeprägter als in der Flüchtlingspolitik. Entsprechend vorsichtig reagiert Merkel auf Macrons wirtschafts- und finanzpolitische Vertiefungsvorschläge, denn auch in der anderen Union – der europäischen – entfachen sie bereits eisigen Gegenwind aus dem Norden.

Dabei geht es längst nicht nur um das „Königsrecht“ der nationalen Parlamente, über die jeweiligen Etats zu beschließen. Wenn etwa die Bedingungen bei der Vergabe von Hilfskrediten an Krisenländer gelockert werden sollen, ist das ja das Gegenteil einer reformorientierten Politik. Und dass deutsche Sparer über die Einlagensicherung für marode Geldinstitute in anderen Ländern haften sollen, ist sicher kein Rezept gegen rechten Populismus – es ist Wahlkampfhilfe für die AfD. Wenn man schon finanzpolitisch etwas reformieren will in der EU, sollte man lieber mit der Harmonisierung der Steuern beginnen.

Dicke Bretter muss man so oder so bohren – auch bei der Asyl- und Außenpolitik, die Merkel gerne zuerst in Angriff nehmen würde. Frankreich nimmt hier als demnächst einziger EU-Staat mit Veto-Recht in den UN eine Sonderrolle ein. Entsprechend gerne prescht Macron zuweilen vor, ohne sich mit Angela Merkel und Federica Mogherini, der EU-Außenbeauftragten, abzustimmen. Auf einen vollwertigen EU-Außenminister kann er vermutlich genau so gut verzichten wie Merkel auf einen EU-Finanzminister.

Und doch muss es ja vorangehen – aber im Gleichschritt bei nunmehr 27 Staaten? Schon im Herbst 1994 warnte der damalige Unionsfraktionschef Wolfgang Schäuble, dass die Erweiterung der Union deren Institutionen überdehne. Ein Kerneuropa aus fünf bis sechs Ländern, darunter natürlich Frankreich und Deutschland, müsse in einer vertieften Integration vorangehen bei der Reform der EU. Die hatte damals zwölf Mitgliedstaaten, aber Österreich, Schweden und Finnland waren faktisch auch schon aufgenommen. Heute heißen die Kandidaten Montenegro und Serbien, Albanien und Mazedonien – allesamt ärmer als das aktuelle EU-Schlusslicht Bulgarien.

Der Zielkonflikt zwischen Ausdehnung und Vertiefung der EU wird sich also noch dramatisch verschärfen, der Druck zur ­Differenzierung steigen. Umso homogener muss der offene Kern sein. Theo Sommer hat 1994 in der „Zeit“ Schäuble leidenschaftlich verteidigt. Vorangekommen sei die EU nämlich immer nur, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam die Initiative ergriffen haben: bei der Währung, beim Binnenmarkt, bei der Verteidigung. Schäuble ging es um eine gesteigerte Effizienz der Institutionen, nicht um deren Vermehrung. In diese Richtung sollten auch Merkel und Macron gehen. Etwa beim EU-Gipfel Ende Juni: Echte Reformvorschläge, gemeinsam getragen, wären zauberhaft.