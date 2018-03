"You are fired!" Mit dem Fingerzeig feuert Donald Trump seine engsten Mitarbeiter. (Jeff J. Mitchell/Getty Images)

Der Reality-TV-Star im Oval Office beweist im wirklichen Leben so viel Ungeduld wie in seiner ehemaligen Fernsehrolle. Mehr als einer seiner engsten Mitarbeiter im Weißen Haus hörten schon nach kurzer Zeit den Satz, mit dem sich Donald Trump in seiner Show „The Apprentice“ einen Namen machte: „You are fired!“

Niemanden in Washington überraschte es, wenn Stabschef John Kelly, der Nächste wäre, den Trump mit diesen Worten vor die Tür setzte. Denn der Vier-Sterne-General, dem viele das Verdienst zuschreiben, ein wenig Ordnung in das Chaos des Weißen Hauses gebracht zu haben, verstieß gegen eine Kardinalregel: Er ließ seinen Chef in der Affäre um Rob Porter schlecht aussehen.

Dabei hatte Trump mit dem Fall Porter nach allem, was bekannt ist, selbst nicht viel zu tun. Ihn überraschten die Misshandlungsvorwürfe der beiden Ex-Frauen des streng gescheitelten Muster-Konservativen so sehr wie die Tatsache, dass dieser ein romantisches Verhältnis zu seiner langjährigen engen Vertrauten und Kommunikation-Direktorin Hope Hicks hat.

Der Abgang des Stabssekretärs dürfte mehr mit Kelly und Justiziar Don McGahn zu tun gehabt haben als mit Trump. Wobei McGahn sich selbst schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken trägt, das Weiße Haus zu verlassen. Das trifft übrigens auch auf Trumps Nationalen Sicherheitsberater H. R. McMaster zu, dessen bevorstehenden Abgang CNN im Januar avisiert hatte.

Sollten Kelly und McMaster gehen, wären das nach Reince Priebus und Michael Flynn schon die zweiten Amtsinhaber, die diese Schlüsselposten des Weißen Hauses verließen. Darüber hinaus hat Trump seinen Pressesprecher Sean Spicer verloren, vier ehemalige Chefs der Kommunikationsabteilung inklusive der illustren Anthony Scaramucci und Omarosa Manigault. Von den zwölf Top-Positionen des Weißen Hauses sind nur noch fünf in Originalbesetzung.

Sein Chefstratege Steve Bannon musste ebenso gehen wie FBI-Direktor James Comey und die stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin K. T. McFarland, der Sonderberater Sebastian Gorka, zwei Direktoren im Nationalen Sicherheitsrat zwei stellvertretende Stabschefs und zahlreiche Mitarbeiter in Schaltstellen, die nicht in Kontakt mit der Öffentlichkeit stehen. Freiwillig verabschiedete sich unter anderen mit Dina Powell eine weitere stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin, Ethik-Direktor Walter Shaub und der Investor Carl Icahn.

Ob Feuern oder Flucht der Grund für den Personalverschleiß ist, ändert nichts an den Fakten. Kein Präsident vor Trump verzeichnete nach dem ersten Jahr so viele Abgänge wie dieser. Mehr als jeder Dritte angeheuerte Mitarbeiter hat das Weiße Haus nach einer Statistik der „Brookings Institution“ bereits wieder verlassen. Kathryn Dunn Tenpas, die für die Denkfabrik die Drehtür zum Weißen Haus im Auge behält, sagt, die leeren Flure im Weißen Haus und angeschlossenen Eisenhower Executive Building seien ein Problem für das Funktionieren der Regierung. „Sie haben Vakanzen, die zu noch nicht besetzten Stellen hinzukommen.“

Anders gesagt: Trump hat Probleme, qualifizierte Leute zu finden, mit denen er beziehungsweise die für ihn arbeiten wollen. Traditionelle Republikaner scheiden aus, weil der Präsident ihnen nicht traut oder diese nicht bereit sind, für seine nationalistische „America First“-Agenda zu arbeiten. Andere winken wegen des toxischen Klimas im Weißen Haus ab. Eine Situation, die durch die Russland-Affäre nicht besser wird. Die Misere zwingt Trump dazu, mehrere Posten in Personalunion zu besetzen. Zum Beispiel John DeStefano, der neben seiner Rolle als Berater gleichzeitig über die Büros für Personalfragen, Politik und öffentliche Beziehungen wacht.

Nimmt man die Situation im verwaisten US-Außenministerium hinzu, wird klar, warum sich viele befreundete Regierungen sorgen, wie dieses Weiße Haus auf internationale Krisen reagieren will. Gerade erst erklärte der über Jahrzehnte als politischer Direktor des US-Außenministeriums tätige Thomas Shannon seinen Rücktritt. Laut der unabhängigen Organisation „Partnership for Public Service“ sind drei Staatssekretärs-, zehn Ministerialdirektoren- und Dutzende Botschafter-Posten unbesetzt.

Für Trumps „America First“-Agenda, ätzt ein Analyst, finde sich nur noch Personal der „dritten Wahl“. Nicht gerade ein Erfolgsrezept für einen Präsidenten, der verspricht, „Amerika wieder großartig machen“.