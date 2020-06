Hat vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen die AfD verloren: Bundesinnenminister Horst Seehofer. (MICHAEL KAPPELER/DPA)

Dumm gelaufen. Ein erfahrener Politiker wie Horst Seehofer hätte es wissen können, ja, er hätte es wissen müssen. Regierungsamt und Parteizugehörigkeit sind zwar in der Praxis miteinander eng verzahnt, doch in der Außenwirkung ist ein Minister streng an seine Neutralitätspflicht gebunden.

Ein Interview mit harscher Kritik am politischen Gegner, im konkreten Fall hatte Seehofer die AfD als „staatszersetzend“ bezeichnet, hat deshalb auf der offiziellen Internet-Seite des Innenministeriums nichts zu suchen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat sich zurecht an diese Linie gehalten.

Der CSU-Politiker hat der AfD einen einfachen, vorhersehbaren Sieg ermöglicht. Noch ärgerlicher ist, dass Seehofer mit seiner Schlappe vor Gericht der AfD eine Steilvorlage geliefert hat. Auf ihrer Homepage schlüpfte die AfD einmal mehr in die ach so geliebte Märtyrerrolle: Das „System“ und die anderen Parteien würden die AfD diffamieren und ihr keine Chancengleichheit einräumen. Und Fraktionschefin Alice Weidel tönte nach dem Karlsruher Urteil sofort, dass sich Seehofer damit als „Verfassungsbrecher“ entlarvt habe.