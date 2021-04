Die Forscher empfehlen, in Innenräumen bestenfalls Bedingngen wie draußen zu schaffen: Fenster weit geöffnet. (Guido Kirchner / dpa)

In einem offenen Brief an die Bundes- und Landesregierungen warnen Aerosolforscher vor symbolischen Corona-Maßnahmen, die nur wenig helfen, die Pandemie einzudämmen. Dazu zählen sie vor allem Einschränkungen, die sich auf den Aufenthalt im Freien beziehen. Man müsse die Menschen dafür sensibilisieren, dass die Infektionsgefahr vor allem drinnen lauert, heißt es in dem Schreiben.

Die Ansteckungen im Freien lägen im Promillebereich. „Wer sich zum Kaffee in der Fußgängerzone trifft, muss niemanden in sein Wohnzimmer einladen“ formulieren es die Forscher. Zu den Unterzeichnern des Briefes zählen der Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung, Christof Asbach, Generalsekretärin Birgit Wehner und der frühere Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin, Gerhard Scheuch.

Detlef Pauls vom Vorstand des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Bremen sieht sich in seiner Auffassung bestätigt, dass Außengastronomie sicher betrieben werden kann. „Wir haben dafür gute, bereits praktisch erprobte Hygienekonzepte. Die Mitarbeiter tragen auch im Freien Maske, es wird auf Abstände geachtet.“ Zusätzlich können Schnelltests helfen, die Infektionsketten zu unterbrechen. In Schleswig-Holstein ist eine solche Öffnung als landesweites Modellvorhaben laut der jüngsten Corona-Verordnung ab dieser Woche an eine Inzidenz von „stabil unter 100“ geknüpft.

In Tübingen waren erstmals in Deutschland Öffnungen von Gastronomie und Einzelhandel in Kombination mit Schnelltests ermöglicht worden. Beim Start Mitte März lag die Inzidenz bei einem Wert um die 20. Bis Ostern kletterte die Infektionsrate in Tübingen auf über 140 Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Laut Sozialministerium in Baden-Württemberg werde derzeit geprüft, ob das Projekt ausgesetzt werden muss. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) ordnete den Anstieg als „im Korridor des allgemeinen Infektionsgeschehens“ ein.

Pauls befürwortet vom Bremer Senat angekündigte ähnliche Modellvorhaben. Er kritisiert aber Pläne, in Bremen Inseln mit Öffnungen zu schaffen, wie es etwa die Bremer Gastrogemeinschaft vorschlägt, die ein Vorhaben im Blockland plant. „Angebote in einzelnen Stadtteilen werden zu schwer kontrollierbaren Besucherströmen führen.“ Er plädiert für stadtweite Versuche. Ein wichtiges Argument laut Pauls: Anders als im privaten Bereich, sei es jederzeit möglich, die Zahl der Menschen und Haushalte zu kontrollieren, die sich treffen. Vor diesem Hintergrund lehnt er ebenso wie die Aerosolforscher die geplanten Ausgangssperren ab. „Die heimlichen Treffen in Innenräumen werden damit nicht verhindert, sondern lediglich die Motivation erhöht, sich den staatlichen Anordnungen noch mehr zu entziehen“, schreiben die Wissenschaftler.

Stattdessen sollte laut den Wissenschaftlern die Situation in Wohnungen, Büros, Klassenräumen, Wohnanlagen und Betreuungseinrichtungen verbessert werden. Treffen in Innenräumen sollten nur kurz sein. Mit häufigem Stoß- oder Querlüften sollten Bedingungen wie im Freien geschaffen werden. Neben dem Tragen effektiver Masken seien Raumluftreiniger und Filter überall dort zu installieren, wo Menschen sich länger in geschlossenen Räumen aufhalten müssen – etwa in Pflegeheimen, Büros und Schulen. In Innenräumen finde auch dann eine Ansteckung statt, wenn man sich nicht direkt mit jemandem treffe, sich aber ein Infektiöser vorher in einem schlecht belüfteten Raum aufgehalten habe.

Der Bremer Virologe Andreas Dotzauer bewertet die Aussagen der Aerosolforscher als wichtigen Beitrag, einen Freibrief für Gastronomie-Öffnungen sieht er darin nicht. „Es ist ein Mythos, dass sich draußen niemand ansteckt.“ Richtig sei, dass Aerosole einen entscheidenden Verbreitungsweg des Virus darstellten. Diese Gemische aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen in der Luft, die Partikel des Virus enthalten, könnten lange in der Luft schweben, eingeatmet werden und so zu einer Ansteckung führen. Das sei in Innenräumen wahrscheinlicher als draußen.

„Allerdings reichen bei den neuen Mutanten schon sehr geringe Virusmengen für eine Ansteckung, die man auch draußen einatmen kann.“ Gerade erst haben zwei Studien aus Großbritannien die erhöhte Ansteckung der britischen Mutante noch einmal bestätigt, aber auch festgestellt, dass sie nicht tödlicher ist als die ursprüngliche Variante. Virologe Dotzauer empfiehlt vor allem Maßnahmen, die ungeschützte Kontakte als Treiber der Pandemie vermeiden. „Geöffnete Biergärten und Straßencafés aber fördern Kontakte und Treffen“, sagt er.