Die AfD-Spitze will auf dem Bundesparteitag in Augsburg an diesem Wochenende Geschlossenheit demonstrieren - vor allem mit Blick auf die bayerische Landtagswahl im Oktober. In den Anträgen der Delegierten steckt allerdings reichlich Zündstoff. Der abservierte ehemalige niedersächsische Landesvorsitzende Paul Hampel will sich wehren. Weitere Reizthemen sind die Rente und die schon mehrfach verschobene Gründung einer parteinahen Stiftung. Die Polizei wappnete sich derweil für Proteste von AfD-Gegnern, die am Freitag schon vereinzelt in der Stadt zu sehen waren.

Parteichef Alexander Gauland sagte der Deutschen Presse-Agentur, mit Machtkämpfen oder Richtungsentscheidungen sei diesmal nicht zu rechnen. Er erklärte: "Das ist ein Parteitag, auf dem Dinge gemacht werden sollen, die liegengeblieben sind." Ein Thema sei die Frage der Gründung einer parteinahen Stiftung. Alice Weidel, die mit ihm die Bundestagsfraktion leitet, sagte am Freitag, es stünden "wichtige Weichenstellungen für die Zukunft der Partei" an.

Wie radikal darf sich ein Partei-Mitglied äußern?

In Augsburg sollen Mitglieder für das Bundesschiedsgericht gewählt werden. Das Gremium entscheidet darüber, wie radikal sich ein AfD-Mitglied äußern kann, ohne aus der Partei zu fliegen. Allerdings hatte es im Bundesvorstand zuletzt ohnehin kaum noch Widerstand gegen den rechtsnationalen Flügel um den Thüringer Fraktionschef Björn Höcke gegeben. Höcke hatte für Deutschland eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag): "Ich persönlich schäme mich für derartige Äußerungen."

Gauland sagte, es sei nicht Aufgabe des Bundespräsidenten, sich für "Teile des Volkes und seiner Repräsentanten zu schämen". Es sei zwar das Recht des Bundespräsidenten, sich an Debatten über Erinnerungskultur zu beteiligen. Er habe auch das Recht, Kritik an der AfD zu üben. Doch als "Repräsentant des ganzen deutschen Volkes sollte er Ausgrenzungen durch moralische Unwerturteile vermeiden".

Der Co-Parteivorsitzende Jörg Meuthen will zur Eröffnung am Samstag einen Vorschlag für ein Rentenkonzept machen. Das fehlt der AfD noch. Höcke hatte zuletzt einen Rentenzuschlag für deutsche Staatsbürger vorgeschlagen. Ob das in der Partei konsensfähig ist, muss sich aber noch zeigen.

Flügel-Mitglied André Poggenburg will den Delegierten die Einrichtung einer "Bundeskommission Linksextremismus" vorschlagen, "weil das die Form von Extremismus ist, um die sich am wenigsten gekümmert" werde. Der Flügel pflegt Kontakte zum islamfeindlichen Pegida-Bündnis. Im Internet kursieren linksextremistische Aufrufe, rund um den AfD-Parteitag "Krawall" zu machen.

Das Augsburger Verwaltungsgericht bestätigte in einem Eilverfahren ein von der Stadt gegen die Frau aus Stuttgart verhängtes Betretungsverbot. Die Stadt Augsburg hatte sich auf Kenntnisse der Polizei gestützt, wonach davon auszugehen sei, dass sich die Frau an Störungen oder sogar Straftaten während des Parteitags beteiligen werde. Die Verwaltungsrichter begründeten dies mit der "nachvollziehbaren polizeilichen Gefahrenprognose". Insbesondere seien von der bereits entsprechend verurteilten Frau auch künftig politisch motivierte Straftaten zu erwarten. Zunächst hatte die "Augsburger Allgemeine" über das Betretungsverbot für die Frau berichtet.

Mehrere Initiativen haben Proteste und Kundgebungen rund um den Parteitag angekündigt. Für Samstag wurden dabei unter anderem der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert, Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) und der Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) als Redner erwartet. Weidel kritisierte Gribl. Sie sagte: "Machen Sie sich nicht mit Linksextremen und geistigen Brandstiftern gemein. Wahren Sie die Würde Ihres Amtes." Die Augsburger Polizei hatte, um die Sicherheit während des Parteitages zu gewährleisten, 2000 Beamte aus dem gesamten Bundesgebiet angefordert. (dpa)