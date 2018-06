Die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative veranstaltet in Seebach einen Programmkongress. Foto: Jens Kalaene/Archiv (dpa)

Auch Thüringens umstrittener Landessprecher Björn Höcke soll kommen. Einen Monat vor dem Bundesparteitag der AfD in Augsburg will sich der AfD-Nachwuchs bei dem zweitägigen Kongress in Seebach ein Programm geben. Diskutiert werden soll unter anderem die Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. (dpa)