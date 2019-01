Profitieren weniger von der Digitalisierung: Bauern in Entwicklungsländern wie dieser aus Malawi (epa Hrusa)

Am Rande der Grünen Woche haben 74 Landwirtschaftsminister aus aller Welt über Digitalisierung in der Landwirtschaft beraten. Das Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) war mit viel Euphorie für digitale Lösungen gestartet: Bauern würden weltweit mehr produzieren, Einkommen steigern und Hunger überwinden können. Es würden endlich Kleinbauern profitieren, die weltweit den größten Teil der Nahrung produzieren, jedoch oft selbst hungern.

Es stellte sich allerdings die Frage, wie sie an dieser Entwicklung teilhaben können und wie sie ihnen nutzt. Denn sie müssen viele Zugangshürden überwinden: Die Hälfte der Menschen weltweit ist offline, gerade afrikanische Staaten haben schlechtere Zugänge. Netze sind in ländlichen Räumen schlechter ausgebaut, die Stromversorgung oft unterbrochen und Technologien teuer. Menschen in Entwicklungsländern profitieren weniger als Menschen in Industriestaaten.

Diese Bedenken haben die Minister überraschend deutlich aufgegriffen und beschlossen, das zu ändern. Sie benennen die digitale Kluft in ländlichen Räumen und für Kleinbauern, Frauen und Jugendliche und wollen die daraus resultierenden Ungleichheiten verringern. Dass sie Ungleichheit explizit anerkennen und Maßnahmen zur Überwindung festschreiben, ist aus Sicht der Welthungerhilfe ein Erfolg. Digitale Anwendungen sollen gemeinsam mit Bauern entwickelt werden, um zu garantieren, dass sie tatsächlich eine Erleichterung für ihre Arbeit darstellen. Die Minister wollen die digitale Infrastruktur in ländlichen Räumen ausbauen und kleine Unternehmen unterstützen sowie die Sicherheit von Daten gewährleisten. Sie möchten Technologiefolgenabschätzungen durchführen und Digitalisierung unter dem Dach der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen regulieren – eine echte Stärkung des Multilateralismus.

Die Welthungerhilfe begrüßt, dass die Agrarminister viele der Bedenken der Zivilgesellschaft anerkennen und weitreichende Lösungen erarbeiteten. Es fehlt allerdings ein Bekenntnis zum Menschenrecht auf Nahrung, das fast alle Regierungen unterschrieben haben. Denn je ungleicher der Zugang zu Land, Wasser, Kapital, Gesundheitsleistungen und Ausbildung in einem Land verteilt ist, desto langsamer sind die Fortschritte in der Bekämpfung von Unterernährung. Digitale und technische Lösungen bieten keine Antworten auf diese strukturellen Probleme. Oder wie es einfach gesagt auf einem Plakat der Gegendemo hieß: „Das Internet kann man nicht essen“.

Gastautorin Lena Bassermann (Welthungerhilfe)

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist seit 2016 politische Referentin für Landwirtschaft und Welternährung bei der Hilfsorganisation Welthungerhilfe. Zuvor arbeitete sie als entwicklungspolitische Referentin für einen Bundestagsabgeordneten. Lena Bassermann hat einen Magisterabschluss in Politikwissenschaft und Publizistik.