Polizisten blockieren die Straße während einer nicht genehmigten Kundgebung im Zentrum von der Stadt. Begleitet von einem massiven Aufgebot der Polizei haben am Samstag in Moskau Hunderte Menschen gegen den Ausschluss von Oppositionellen bei der Regionalwahl in sechs Wochen demonstriert. (Alexander Zemlianichenko/AP/dpa)