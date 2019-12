Sowohl beim Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften haben sich die Werte bei Deutschlands Schülerinnen und Schülern in der aktuellen Pisa-Studie verschlechtert. (Jens Kalaene/dpa)

Die Heterogenität in deutschen Schulklassen hat zugenommen, die Herausforderungen für Lehrkräfte auch. Das ist kein Grund, gleich die Bildungskrise auszurufen – Wandel ist der Motor jeder modernen Gesellschaft. Die neuste Pisa-Studie zeigt aber keinen Wandel, sondern Rückschritte: Schlechtere Chancen für arme Familien, das sind Zustände aus dem vorletzten Jahrhundert.

Was sagt es über eine Industrienation aus, wenn sie den ärmsten Kindern nicht einmal die gleichen Chancen beim Lesenlernen ermöglicht? Ob sich die geprüften 15-Jährigen dabei in allen drei getesteten Disziplinen wirklich verschlechtert haben, sei an dieser Stelle dahingestellt. Schließlich ist die Aussagekraft dieses weltweiten Bildungsvergleichs ohnehin fraglich. Dass aber die Herkunft über die Lesekompetenz eines Kindes bestimmt, ist alarmierend.

Schülerinnen und Schüler bekommen nicht einmal die wichtigsten Grundlagen mit auf den Weg, mit dem digitalen Wandel kommen noch weitaus größere Herausforderungen auf die Gesellschaft zu. Die jetzige Ausgangslage lässt Schlimmes erahnen. Wenn das kein Handlungsauftrag für die Politik ist, was dann?