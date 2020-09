Zünglein an der Waage: Im Duell der Oberbürgermeisterkandidaten Hollstein (CDU) und Westphal (SPD) könnte die Empfehlung der Grünen für Hollstein den Ausschlag geben. (Bernd Thissen/dpa)

Berlin. Intern wird in der SPD-Spitze mit großer Sorge auf das Flimmern in der früheren Herzkammer geblickt. Von zwei Zügen, die aufeinander zu fahren, ist die Rede. Der größte SPD-Landesverband sieht hochnervös der Kommunal-Stichwahl in Nordrhein-Westfalen am Sonntag entgegen. Ausgerechnet die Hochburg Dortmund, die mehr als 70 Jahre sozialdemokratisch regiert wurde, könnte verloren gehen.

Zwar lag OB-Kandidat Thomas Westphal im ersten Wahlgang mit 35,9 Prozent vorn – weit vor CDU-Konkurrent Andreas Hollstein (25,9 Prozent). Doch die Grünen, deren Kandidatin auf den dritten Platz kam, haben diese Woche eine Entscheidung getroffen, die das Rennen völlig offen macht. Eine Mitgliederversammlung empfahl nach Verhandlungen mit beiden Kandidaten, am Sonntag für den CDU-Bewerber zu stimmen. „In allen zentralen Konfliktpunkten gab es seitens der SPD kein Entgegenkommen“, sagt der Vorsitzende der NRW-Grünen, Felix Banaszak. „Es gibt aber kein SPD-Abo auf den Chefsessel im Rathaus, und Demokratie braucht den Wechsel. Dortmund braucht den Wechsel.“ In der SPD war die Enttäuschung groß – auch weil die Partei etwa in Bonn bei der Stichwahl die Kandidatin der Grünen unterstützt.

Im Durchschnitt nur noch 24,3 Prozent stimmten im ersten Wahlgang Mitte September für die Partei, die NRW jahrzehntelang regierte. Seither rumort es im Landesverband. Manche Genossen glauben, schon am Montag könne es zwischen dem Landesvorsitzenden Sebastian Hartmann und seinem Gegenspieler, Fraktionschef Thomas Kutschaty, zu einer Art Showdown kommen. Dann tagt der Landesvorstand. Der Ausgang dürfte darüber entscheiden, ob die SPD bei der Landtagswahl im Mai und der Bundestagswahl im September 2021 überhaupt eine Chance hat. Brisant: Die Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verfolgen unterschiedliche Ziele, stehen spiegelbildlich für die Zerrissenheit der Bundespartei wie der Landes-SPD.

SPD-Landeschef Hartmann streicht wie Walter-Borjans die oft von den Personen vor Ort abhängenden Erfolge heraus, die es bei der ersten Runde der Kommunalwahl durchaus gab. Unter anderem in Bochum (Thomas Eiskirch), Herne (Frank Dudda) und Bottrop (Bernd Tischler) gewannen SPD-Politiker die Oberbürgermeisterwahlen gleich in der ersten Runde. Hartmann verfolgt einen pragmatischen Politikansatz: die SPD als Kümmerer-Partei.

Richtungsstreit in der SPD

Das linke Lager im Verbund mit den Jusos verhakt sich dagegen oft in Identitätspolitik oder in Themen, die an der Lebenswirklichkeit vor Ort vorbei gehen. Esken setzt nach Informationen des „Tagesspiegel“ auf die Gegner Hartmanns in der NRW-SPD, welche die Partei weiter nach links schieben wollen und mit Kanzlerkandidat Scholz fremdeln.

Die Pragmatiker im Landesverband halten Kutschatys Büroleiter Peter Marchewski für die treibende Kraft hinter den Versuchen zur Akzentverschiebung, die von den NRW-Jusos und ihrer bisherigen Chefin Jessica Rosenthal gestützt werden. Kommunalpolitiker und Pragmatiker in der NRW-SPD fürchten, eine weitere Ideologisierung führe ins Abseits. In Bonn, wo Rosenthal seit März Vorsitzende ist, kam die SPD auf 16 Prozent. In Essen, wo Kutschaty die örtliche SPD führt, stürzte sie um fast zehn Punkte auf 24 Prozent ab.