Seit geraumer Zeit steigt die Zahl der Angriffe durch Bären in Alaska – die Tiere werden unberechenbarer. (dpa)

Auf seinem Mountainbike fuhr James Frederick (33) mit seinem Freund Alex Ippolito (34) auf einer beliebten Radstrecke nahe des Clunie Sees im Südwesten Alaskas. Das letzte, woran er sich erinnern kann, war ein Rascheln im Unterholz. Dann riss ihn etwas mit großer Wucht vom Fahrrad.

„Es ging alles ganz schnell“, sagt Fredrick, der Dank des furchtlosen Handelns seines Begleiters den Angriff eines Braunbären überlebte. Geistesgegenwärtig hatte Ippolito eine Dose mit Pfefferspray gezogen und gegen den mächtigen Vierbeiner gerichtet, der sich in den Wald davon machte.

Am selben Juni-Wochenende griff im Turnagain Fjord hundert Kilometer südlich von Anchorage ein anderer Braunbär mit seinem Bärenjungen Joshua Brekken (45) an, der Feuerholz holen wollte. Der Mann kletterte auf einen Baum, von dem ihn der Bär herunterschüttelte. Glück im Unglück: Die Bären ließen den Verletzten am Boden unbeachtet zurück und trollten sich.

Tödlich endeten dagegen im selben Monat zwei Schwarzbär-Attacken bei einem Drei-Meilen-Lauf im „Chugach State Park“, östlich von Anchorage, sowie auf einen Geologen in der Nähe der „Pogo Mine“ im Norden der Metropole. In beiden Fällen hatten die Tiere ihren Opfern regelrecht aufgelauert.

„Das ist extrem selten“, sagt Ken Marsh vom „Alaska Department of Fish and Game“. Tatsächlich gab es in den vergangenen 130 Jahren nur sechs dokumentierte Fälle tödlicher Angriffe der im Vergleich zum Braunbär sehr viel kleineren Schwarzbären. Zwei solcher Fälle kurz nacheinander geben Wissenschaftlern, Rangers und Outdoor-Experten gleichermaßen Rätsel auf. Der Naturführer Rick Brown (70), einer der erfahrensten im „Kenaii National Park“ von Alaska, erklärt sich die Verhaltensänderungen mit dem Klimawandel. Die rapide Erwärmung der Arktis, die fast zweimal so schnell aufheizt wie der Rest des Planeten, bringe den natürlichen Rhythmus der Allesfresser durcheinander und bedrohe deren Lebenswelt.„Weil der Schnee früher schmilzt, kehren die Bären aus ihrem Winterschlaf zurück, bevor die Vegetation ihnen genügend Nahrung bietet,“ sagt Brown. „Der gefährlichste Bär ist ein hungriger Bär im Frühjahr.“ Das andere Problem ergebe sich aus den durch den Klimawandel ausgelösten Wanderungen.

Im „Kenai National Park“ zum Beispiel habe es frühere viel mehr Schwarzbären gegeben. Diese würden nun zunehmend von den sehr viel größeren Braunbären verdrängt. „Die vertragen sich nicht“, weiß Rick von den Revierkämpfen, die den Lebensraum der Schwarzbären veränderten und diese deshalb auch gegenüber Menschen aggressiver machten.

Einer seiner Führer habe kürzlich einen nahe des Exit-Gletschers gesehen, sagt Rick. Sie kämen gerne in diese Region, weil sie hier Lachse in den Flüssen und Fische an den Fjorden jagen können. Solange die Bären beschäftigt seien, müsse man eigentlich nur Abstand halten.

Auf seinen Touren in die Gletscher zieht Rick nie ohne Bärenspray los, das stets griffbereit an seinem Holster baumelt. Im Dickicht und an Stellen, die sich nicht gut einsehen lassen, redet er unterwegs laut mit seinen Begleitern. „Es gibt kein besseres Frühwarnsystem für Bären als die menschliche Stimme.“ Auf den Fall der Fälle ist der Mann mit dem schlohweißen Haar und Bart vorbereitet. Wenn sich ein Tier wieder Erwarten auf zehn Meter oder darunter annähert, sei ein Stoß Pfefferspray effektiver als jede andere Verteidigung. Vielleicht renne ein Bär auf der Flucht den Sprayer über den Haufen. Aber zu diesem Zeitpunkt sehe er nichts mehr, rieche und schmecke nichts und könne deshalb nicht richtig gefährlich werden. Ganz anders beim Einsatz eines Gewehrs. Rick stimmt mit den Rangern des Nationalparks überein, die es für keine gute Idee halten, auf Bären zu schießen.

Jemand, der mit dem ersten Schuss nicht richtig treffe, mache das Tier rasend. In seinem Schmerz gehe der Bär gezielt auf den Schützen los. „Die Zeit reicht niemals aus, um das Gewehr noch einmal nachzuladen“, warnt Brown. „Das endet meistens tödlich.“

Die Führer bei „Adventure 61“ trainieren den Einsatz des Sprays an „Yogi“-Bären aus Pappmaché. „Sie müssen wissen, was sie tun“, mahnt Rick. Das sagt auch Rangerin Laura Vaydenova, die meint, Touristen könnten nicht oft und drastisch genug auf das richtige Verhalten bei Bären-Kontakt hingewiesen werden. „Die Leute unterschätzen die Gefahr.“

Im „Kenai National Park“ schärfen Schilder den Parkbesuchern Umgangsregeln ein. Bei einer Begegnung mit einem Schwarzbären sollte man sich bemerkbar machen, ohne das Tier zu erschrecken. „Sprechen sie ihn an. Langsam, nicht hektisch. Machen Sie sich größer als Sie sind, und vermeiden Sie direkten Blickkontakt.“ Die letzte Option sei Pfefferspray. Eindringlich der Rat bei einer Braunbär-Attacke. Mit bitterem Ernst raten die Experten, sich tot zu stellen. „Wenn er Sie fressen möchte, wird es Zeit, um Ihr Leben zu kämpfen“.

Ganz anders verhält es sich mit Eisbären, für die es im Südwesten Alaskas zu warm ist. Sie leben nördlich der Beringstraße in den Regionen jenseits des arktischen Kreises. Dort sind sie auf das Packeis angewiesen, das ihnen die Plattform für die Robbenjagd liefert.

Wie ihre braunen und schwarze Artgenossen sehen die Eisbären durch den Klimawandel ihre traditionellen Lebensräume bedroht. Mit Rückwirkungen auf die Ureinwohner der Inupiat-Eskimo, für die sich, je nachdem wo sie leben, alles geändert hat.Zum Beispiel Clifford Weiyouama (75), ein erfahrener Jäger auf Shishmaref, einer vorgelagerten Insel in der Tschuschken-See. „Ich habe in meinem Leben sechs Eisbären erlegt“, erinnert sich der Ureinwohner stolz. Weil das Eis im Frühjahr früher taue und sich im Herbst später forme, seien die Tiere weiter in den Norden gezogen. „Sie kommen nur noch selten.“

Clifford Weiyouama, ein erfahrener Jäger auf Shishmaref, beobachtet seit Jahren die Veränderung der Lebenswelt von Eisbären und die Folgen. (Thomas Spang)

Selbst jenseits des Polarkreises verändert sich die Lebenswelt für die Eisbären rapide. Der Fotograf Paul Nicklen entdeckte auf einer Exkursion am weiter östlich gelegenen „Canadian Arctic Archipelago“ einen Bären, der so ausgehungert war, dass er wie eine Decke über einem Felsen lag. Als das Tier versuchte, sich aufzurichten, schaltete Nicklen seine Kamera an. Die Bilder des verhungernden Eisbären gingen wie ein Lauffeuer um die Welt und machten auf drastische Weise deutlich, was passiert, wenn das Schmelzen des Eises in der Arktis die Lebensräume der Tiere immer enger macht.

Nach Schätzungen amerikanischer Biologen droht die Population von derzeit noch weltweit 26 000 Eisbären bis 2050 um mehr als 30 Prozent zu schrumpfen.

Andernorts, im Örtchen Kaktovik, hoch oben im Norden Alaskas, werden die Eisbären inzwischen zur Plage. Manchmal streifen im Herbst bis zu 80 Eisbären in der Umgebung des Walfänger-Dorfs, in der Hoffnung, die am Strand hinterlassenen Reste der ausgeweideten Meeressäuger auffressen zu können.

Auch das ist ein Effekt des Klimawandels, weil sich selbst hier oben das Packeis nicht mehr wie früher bildet, das für die Robbenjagd so wichtig ist. Statt draußen auf dem Eis zu sein, ziehen die Eisbären nun auf das Land und werden immer öfter auch zu einer Bedrohung für die Menschen.

Immer mehr Bären drohen wegen des Klimawandels zu Problembären zu werden. Den Wildhütern der Regierung zufolge ist der Temperaturanstieg in der Arktis die größte Bedrohung für das Überleben der Eisbären. Klimaforscher drängen deshalb darauf, die Treibhausgase und CO2-Emissionen so schnell wie möglich deutlich abzusenken. Sollte sich nach langer Zeit mal wieder einer nach Shishmaref verirren, stehen die Inupiat bereit, ihn mit Scheinwerfern und Feuerwerk zu verjagen. Alles andere könnte tödlich enden.