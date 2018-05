Giuseppe Conte wird vorgeworfen, seinen Lebenslauf an mehreren Stellen geschönt zu haben. (dpa)

Mit kaum nennenswerten Unterbrechungen wird Italien seit 1994 von Populisten regiert. Damals trat der Selfmademan Silvio Berlusconi die erste seiner vier Amtszeiten als Ministerpräsident an. Wie ein Menetekel mutet es nach dem erneuten Wahlsieg von Populisten an, dass der wegen Steuerhinterziehung verurteilte Medienmogul unlängst begnadigt wurde – und sich wieder um öffentliche Ämter bewerben kann.

Ein Neuling in der Politik ist, wie Berlusconi anno 1994, der von Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung nominierte Kandidat für das Amt des Premiers: Der hochdekorierte Jura-Professor Giuseppe Conte, ein Verwaltungsrechtler, dürfte trotz Ungereimtheiten in seiner akademischen Vita an diesem Mittwoch von Staatspräsident Sergio Mattarella mit der Regierungsbildung beauftragt werden. „Null Politik, dafür viel Lebenslauf“, titelt ironisch der „Corriere della Sera“. Conte, der Beppe Grillos Anarcho-Wahlverein nahesteht, kann sich, seinen extremistischen Mentoren gleich, den Euro-Ausstieg vorstellen. Kein Wunder, dass der Kurs der Gemeinschaftswährung an den vergangenen Handelstagen durch die sich abzeichnende Bildung einer populistischen Regierung in Italien massiv belastet war.

Contes Ernennung würde den europafeindlichen Weg für die Rechtsaußen der Lega und die Anti-Establishment-Bewegung der Sterne freimachen. Ihr Plan, den von der EU soufflierten Sparkurs aufzukündigen und ihren Wählern stattdessen milliardenschwere Steuersenkungen zu bescheren, ist nicht nur eingedenk der hohen Staatsverschuldung alarmierend. Ebenso sehr beunruhigt, dass die Unterstützung für Europa in einem weiteren EU-Mitgliedsland erodiert. Europas Finanzen droht ein GAU, und Brüssel nach Großbritannien ein weiterer Exodus. Insofern wäre ein tunlichst rasches Scheitern des riskanten Extremisten-Experiments wünschenswert. Dafür spricht immerhin die Statistik zur Lebenserwartung italienischer Populisten-Regierungen.