Nur noch wenig Wasser fließt im Nil bei Kerdasa – am Rand von Kairo – vorbei (Reuters)

Habiba entscheidet sich, die letzten Stunden des Tages auf einer Bank am Ufer des Nils in Garden City zu verbringen. Es ist eines der schönsten Stadtviertel der 18-Millionen-Metropole Kairo, der Hauptstadt Ägyptens. Der Bezirk macht seinem Namen Ehre und weist wohl die meisten Bäume, Sträucher und Blumen in der ganzen Stadt auf. Gemächlich fließt der Nil an der Corniche entlang, wie er es seit Millionen Jahren tut.

Ein Großteil ihrer Kindheit verbrachte Habiba auf der Nilinsel Manial im Haus ihrer Großeltern, die sie jetzt von ihrer Bank aus sehen kann. „Ich saß immer still da und beobachtete den Fluss, manchmal einen ganzen Nachmittag lang“, sagt sie schwärmerisch. Das langsame, bedächtige Vorbeiziehen des Wassers im Gegensatz zu den oft turbulenten Wellen des Meeres mache die Atmosphäre am Nil so einzigartig.

Der Nil war stets nicht nur ein Gewässer für die Ägypter, er ist ihre Lebensader. Doch Habibas Blick auf die beruhigende, ausgleichende Natur des Nils steht im krassen Kontrast zu den enormen Herausforderungen, denen der längste Fluss der Welt derzeit ausgesetzt ist. Ägypten hat es bislang nicht vermocht, sich mit den anderen Flussanrainerstaaten zu einigen. Der Kampf um die Wasser des Nil wird erbittert geführt und nimmt an Schärfe zu.

Mehr zum Thema Gastkommentar Wasser ist wertvoller als Gold Wasser ist wertvoller als Gold, wenn es das globale Gemeinwohl steigert, indem es jedem zugänglich ist, mein Birgit Lange-Ebelui´ing, Leiterin von Unicef Bremen, in ... mehr »

Als die Amerikaner und Briten 2003 in den Irak einmarschierten, prophezeiten Beobachter, dies sei der letzte Krieg, der ums Öl geführt werde. Das nächste Konfliktszenario sei Wasser. Dem ist zwar nicht ganz so. Öl spielt noch immer eine wichtige Rolle. Man denke nur an die Stellvertreterkriege zwischen den beiden Ölfördergiganten Saudi Arabien und Iran, die derzeit im Irak, Syrien und dem Jemen geführt werden. Oder der Konfrontation zwischen dem Westen und Russland, wo Öl und Gas eine Rolle spielen.

Doch das vorhergesagte Szenario der Zukunft spielt sich jetzt definitiv am Nil ab. Ägypten als Land am unteren Ende des Flusses kämpft um die Wassermenge, die andere ihm nicht mehr zugestehen wollen. Über 80 Prozent des Wassers, das das inzwischen 100 Millionen Einwohner zählende Land verbraucht, stammt aus dem Nil.

Andere Wasserquellen gibt es in Ägypten kaum. Entsalzungsanlagen, wie Nachbar Israel sie baut, sind dort eine Seltenheit. Bislang bekam Ägypten 55,5 Milliarden Kubikmeter Nilwasser jährlich zugeteilt, wie ein alter Vertrag aus britischen Mandatstagen festlegte, der seitdem weder überarbeitet noch angepasst wurde. Alle Parteien sind sich einig darüber, dass dieser über hundert Jahre alte Vertrag geändert werden muss, nur die Forderungen gehen in die entgegengesetzte Richtung.

Ägypten steht auf dem Standpunkt, dass es mehr Wasser erhalten müsse, weil seine Bevölkerung sich seitdem nahezu verdreifacht habe. Äthiopien und die anderen Nilanrainer fordern mehr Rechte auf das Nilwasser, das bei ihnen vorbeifließt. Im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas brauche man mehr Energie, heißt es nilaufwärts. Wasserkraft sei eine aus ökologischer Sicht saubere Energiequelle.

Äthiopien hat den alten Vertrag mit Ägypten aufgekündigt und den „Großen Renaissance Damm“ gebaut, ein gigantisches Projekt zur Wassergewinnung, der 75 Milliarden Kubikmeter Fassungsvermögen hat. Im Juli 2020 hat das Land den Damm bereits mit 15 Milliarden Kubikmeter gefüllt. Diesen Sommer sollen nochmals 15 Milliarden dazukommen. Die ägyptische Regierung sagt: „Sie drehen uns den Hahn ab.“

Mehr zum Thema Wenn die Forschung in den Hintergrund rückt Vom Kampf ums Klima Viele sehen in der Eindämmung der Erwärmung die wichtigste Gegenwartsaufgabe. Andere halten die Sorgen für übertrieben. Aus dem Blick gerät oft, dass das Klima ein ... mehr »

Für Habiba ist es unvorstellbar, dass der Nil einen erheblichen Wasserverlust erleiden könnte. „Wie würde Kairo dann aussehen? Ein Albtraum!“ Für Ahmed al-Shennawi, Professor für Ingenieurwesen mit Schwerpunkt Dammkonstruktion an der Kairoer Universität, betrifft der Albtraum nicht nur Kairo, sondern vor allem das Nildelta, eigentlich das ganze Land – von Aswan im Süden bis Damietta im Norden, wo der Nil ins Mittelmeer fließt.

Während seiner gesamten beruflichen Laufbahn hat al-Shennawi an Bewässerungsprojekten der Nilländer mitgearbeitet und versucht, die Wasser des Nil bestmöglich einzuteilen. Nach der Teilung Sudans sind es jetzt elf Anrainer, die am Blauen und Weißen Nil liegen. Ägypten sei dabei das Land mit der geringsten Eigenversorgung, sagt der Ingenieur. „Wir haben weder Regen, den die anderen bekommen, noch Nebenflüsse, die Wasser zuliefern.“

Die Wassermenge, die Ägypten bisher bekam, sei immer unzureichend gewesen. Mit dem Klimawandel werde es noch schlimmer. Doch der äthiopische Damm sei eine Bedrohung, die alles Bisherige toppt, zumal andere Nilanrainer ebenfalls Dammbauten angekündigt hätten. Es habe in der Vergangenheit viele Ideen gegeben, wie dem zu begegnen sei, aber realisiert wurde keine. „Entweder es scheiterte am Geld, am politischen Willen oder an der Vorausschau in die Zukunft“, versucht al-Shennawi zu begründen, „oder an allen diesen Gründen zusammen“.

Mehr zum Thema 500 Frachtcontainer pro Tag Riesige Mengen Plastikmüll im Mittelmeer Rund 450 Millionen Menschen leben in den Staaten um das Mittelmeer. Ihr Müll wird nicht überall korrekt entsorgt. Hunderttausende Tonnen Plastik landen deshalb jährlich ... mehr »

Nun baut sich ein derart gigantisches Projekt wie der äthiopische Damm nicht über Nacht. Seit Jahren ist dies bekannt. Bereits Ende der 1990er-Jahre, spätestens aber im Jahre 2000 hätte Ägypten aufwachen und die Pläne der anderen Nilländer ernst nehmen müssen. Hinter vorgehaltener Hand räumen dies hohe Regierungsbeamte inzwischen ein. „Wir hätten die anderen konsultieren, uns an einen Tisch setzen und eine Lösung finden sollen, bevor es wie jetzt zu spät ist.“

Doch die Mubarak-Administration dümpelte in den letzten Jahren ihrer Existenz in Agonie vor sich hin, bis der Langzeitherrscher im Februar 2011 zurücktreten musste. Nachfolger Mohammed Mursi, der nur gut ein Jahr im Amt war, bevor er vom jetzigen Staatspräsidenten Abdel Fattah al-Sisi gestürzt wurde, packte das Problem mit der Keule an. In einer geheimen Sitzung über die damals schon dramatische Situation des Nilwassers sagte der Muslimbruder, man werde zur Not die Armee einsetzen, um die Forderung Ägyptens durchzudrücken. Die Drohung wurde öffentlich, weil die Mikrofone nicht abgeschaltet waren, und die Sitzung somit publik.

Ägyptens Nachbarn waren aufgeschreckt und zu keinem Dialog mehr bereit. Al-Sisi dann hatte zunächst mit seinen Gegnern zu tun, verfolgte die Muslimbrüder gnadenlos, ließ Tausende von ihnen verhaften, foltern und auch töten. Selbst jetzt, sieben Jahre nach seinem Amtsantritt, spricht Amnesty International von vermehrt vollstreckten Todesurteilen an Regimegegnern. Hinzu kommen die Großprojekte eines zweiten Suezkanals und die neue Hauptstadt. Da blieb wenig Zeit für den Nil.

Mehr zum Thema Investitionen Afrika - Kontinent mit mehr Chancen als Risiken? „Pakt mit Afrika“: Als potenzielle Partner für die Industrieländer des Westens kommen zahlreiche afrikanische Staats- und Regierungschefs nach Berlin. Die Chancen für ... mehr »

Erst die bevorstehende zweite Füllung des äthiopischen Renaissance-Damms lässt die Regierung in Kairo aktiv werden. Premierminister Mustafa Madbouli will einen Zehn-Jahres-Plan erarbeiten lassen, wie Wasser in Ägypten besser genutzt werden kann. Das meiste davon wird für die Landwirtschaft verbraucht, wo Einsparungen dringend geboten sind.

Selbst wenn die Regierung in Kairo die anderen Nilländer davon überzeugen könnte, die bisherige jährliche Wassermenge von 55,5 Milliarden Kubikmetern beizubehalten, kann der Wasserbedarf für die schnell wachsende Bevölkerung nicht umfassend gedeckt werden. Doch die große Frage ist, ob die anderen Nilanrainerstaaten tatsächlich bereit sind, zugunsten Ägyptens auf weitere Dämme zu verzichten.

Kairo verspricht allerlei Bonbons dafür. So hat die ägyptische Regierung den Nachbarn zugesagt, vermehrt Studenten an ägyptischen Universitäten ausbilden zu lassen, besonders an der islamischen Universität Al Azhar, der höchsten Instanz des sunnitischen Islam. Auch sollen Lehrer und Prediger in diese Länder entsandt werden.

Ägypten will Tansania beim Bau des Julius-Nyerere-Wasserkraftwerks und weiteren Projekten am Nil helfen und dazu beitragen, dass der Kongo in der Demokratischen Republik Kongo zwischen der Hauptstadt Kinshasa und Boma schiffbar gemacht werden kann. „Die Menschen in den anderen Nilländern müssen erfahren, dass sie vieles mit Ägypten verbindet“, sagt Amany al-Tawil vom Ahram Zentrum für politische und strategische Studien in Kairo, „und dass Ägypten nicht bloß am unteren Ende des Nils liegt“.