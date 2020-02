Auch in Bremen wird zu Künstlicher Intelligenz geforscht, hier ein Foto aus dem Robotics Innovation Center. (Frank Thomas Koch)

Die lückenlose Überwachung aller Bürger ist eine beklemmende Vorstellung. In China wurde sie längst Wirklichkeit. In einigen Regionen der USA fanden farbige Bürger zeitweise keine Wohnung mehr, weil sie bei ihrer Suche im Internet von Algorithmen aussortiert wurden. Im Europäischen Parlament spinnt man diese eigentlich unfassbaren Möglichkeiten weiter: Wer kann dafür verantwortlich gemacht werden, wenn beispielsweise Frauen von den Rechnern im Hintergrund bei der Job-Suche diskriminiert werden – ohne dies sofort merken zu können?

Den ungeahnten Chancen, die der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in vielen Lebensbereichen mit sich bringt, stehen Risiken gegenüber, die die EU und ihre Mitgliedsstaaten in den Griff bekommen müssen, ehe sie die Büchse der Pandora öffnen. Kontrolle und Transparenz werden deshalb die Grundzüge des künftigen Rechtsrahmens sein müssen. Wobei die Frage, woher die vielen Experten herkommen sollen, die die Maschinen überwachen, derzeit noch niemand beantworten kann. Aber dass der Bürger nicht auf einem Schaden sitzenbleiben darf, nur weil den nicht ein Mensch, sondern ein Algorithmus verursacht hat, ist unbestreitbar. Gleichzeitig muss die EU-Kommission eine Gesetzgebung entwerfen, die den Einsatz dort, wo es sinnvoll und von Vorteil ist, möglich macht. Eine große Herausforderung.

Es sind nicht nur technische, sondern auch ethische Fragen, die beantwortet müssen. Algorithmen können zwar lernen und entscheiden, aber sie werden sich nicht verantworten müssen. Die inzwischen viel zitierte Frage, ob ein Rechner ein Auto in einer nicht vermeidbaren Unfallsituation auf den rechten oder den linken Fußweg steuern soll, obwohl auf beiden Unbeteiligte geschädigt würden, ist schwer auszuhalten. Aber sie gehört zu der Realität, die wir mit der Künstlichen Intelligenz bekommen werden. Es ist deshalb notwendig und gut, dass EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in der nächsten Woche zunächst vor allem Fragen präsentieren will: Welche Standards sollen für KI-Systeme gelten, die ohne menschliches Zutun voneinander lernen? Wem gehören Werke, die von KI geschaffen werden? Wie geht man mit der Befürchtung der Bürger um, die Angst vor Maschinen haben, die niemandem Rechenschaft schuldig sind?

Bei allem Verständnis für die entwickelnden Unternehmen und deren Drängen, möglichst bald den Rahmen für ihre Produkte zu kennen, müssen sich Politik und Gesellschaft die Zeit nehmen, diese moralischen Grundfragen zu beantworten. Und zwar so, dass die Werte dieser Gemeinschaft unangetastet bleiben. Den Konzernen wird niemand erlauben, alles einzusetzen, was technisch möglich ist. Die Entscheidungen, die die Künstliche Intelligenz trifft, müssen überprüfbar und transparent bleiben. Und es sollte auch klar definiert werden, wer für welchen Nutzen haftbar gemacht werden kann. Das ist die Bedingung, damit die schöne neue Welt der Algorithmen mehr Nutzen als Schaden bringt.

Eine Gesellschaft, deren digitale Adern von einem Unternehmen betrieben werden

Dazu gehört noch ein zentraler Punkt: Wie sicher wird die künftige Infrastruktur sein, die für KI-Anwendungen nötig ist? Es geht dabei nicht nur um die Datensicherheit, die beispielsweise der chinesische Staatskonzern Huawei bieten kann, der beim 5G-Netz mit seiner Technologie führend ist? Eine Gesellschaft, deren digitale Adern von einem Unternehmen betrieben werden, das jeden Zugriff auf das Netz und die transportierten Informationen hat und diese einem diktatorischen Regime öffnen muss, wird abhängig. Man darf auch sagen: erpressbar.

Daten müssen nicht nur gegen Spionage und Hacker gesichert werden, unverzichtbar ist auch eine hohe Betriebsgarantie des Netzes. Selbstfahrende Autos, Telemedizin als fester Bestandteil im Alltag von Kliniken – das sind nur zwei Stichworte, die zeigen, dass die Infrastruktur für KI stabil zu funktionieren hat, weil Ausfälle immer gravierende Schäden nach sich ziehen. Es mag ja sein, dass die Möglichkeiten der KI bereits technisch machbar sind. Doch bevor die Technologie in Betrieb genommen wird, brauchen wir noch viele Antworten. Nur dann ist die KI eine Chance.