U.S. Attorney General William Barr delivers remarks at a Justice Department African American History Month event in Washington, U.S., February 26, 2019. REUTERS/Yuri Gripas - RC188DD7A6C0 (YURI GRIPAS)

Der Vorhang hinter den Ermittlungen Robert Muellers ist gefallen. Und wie nach einer spannenden Inszenierung im Theater bleibt das Publikum mit mehr Fragen zurück, als es zu Beginn der Aufführung hatte. Um den Verfremdungseffekt zu verstärken, ruft eine Stimme in den noch dunklen Zuschauerraum: „Keine neuen Anklagen.“

Vor voreiligen Rückschlüssen muss dringend gewarnt werden. Denn die erste Ansage kam von jemanden, der sich nicht offenbarte. Es handelte sich um einen „hohen Mitarbeiter“ der Regierung, der damit nicht ganz lautere Absichten verfolgt haben mag. Selbst wenn William Barr, der neue Mann an der Spitze des Justizministeriums, dieselbe Aussage träfe, bliebe der Ausgang der Ermittlungen weit offen.

Jedenfalls gilt es aufzupassen, nicht in die Fallen zu tappen, die Donald Trumps willige Helfer gespannt haben. Denn ­jenseits der Schlagzeile wissen außer Mueller, Barr und einigen Personen in deren Umfeld nicht, was in dem Text der Ermittlungsergebnisse steht, vom Kleingedruckten und den Fußnoten ganz zu schweigen.

Dass es keine Hexenjagd war, dafür stehen die 34 Anklagen, die Mueller bereits erhoben hat. Ins Visier des Sonderermittlers gerieten Trumps Wahlkampfmanager Paul Manaford, sein Hausanwalt Michael Cohen, sein ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn und sein Intimus Roger Stone. Dabei handelt es sich allesamt um Personen, die zum engsten Zirkel des Präsidenten gezählt werden müssen.

Zutage befördert hat Mueller auch mehr als 100 Kontakte zu Russen aus dem Umfeld des Kreml, Vertretern von Wiki­leaks und anderen Mittelsleuten, die im Wahlkampf zugunsten Trumps agiert haben. Viele Seiten der Gerichtsakten bleiben geschwärzt, was darauf hindeutet, dass Mueller vielleicht mit seiner Arbeit am Ende angelangt ist, nicht aber die übrige US-Justiz.

Auf die beiden zentralen Punkte, die der Sonderermittler untersuchte, gibt es bisher keine befriedigenden Antworten. Beteiligte sich der Präsident der Vereinigten Staaten als Kandidat an einer Verschwörung mit Russland gegen die amerikanische Demokratie? Und behinderte er anschließend die Aufklärung dieser Straftat durch die Justiz?

Die Interpretationshoheit liegt zurzeit noch ganz allein bei dem Mann, den Trump persönlich für den Job ausgewählt hat. Und der hat bisher wenig Details darüber mitgeteilt, was Mueller bei seinen zweijährigen Ermittlungen herausgefunden hat.

Die Aussage, der zufolge es „keine neuen Anklagen“ gebe, könnte sogar gezielt in die Irre führen. Denn eine Richtlinie des Justizministeriums, die weit vor die Wahl Trumps zurückreicht, schließt die Anklage eines amtierenden Präsidenten grundsätzlich aus.

Das heißt: Selbst wenn der Sonderermittler genügend Beweise hätte, Trump anzuklagen, dürfte er dies aufgrund bestehender Regeln nicht empfehlen. Und täte er es dennoch, hätte Barr jedes Argument auf seiner Seite, es zu verhindern. Denn für einen solchen Fall sieht die Verfassung das Instrument der Amtsenthebung durch den Kongress vor.

Die offene Frage bleibt nun, was hinter dem gefallenen Vorhang passiert. Justizminister Barr muss sich entscheiden, ob er Licht ins Dunkel bringen oder die Finsternis nutzen will, den Präsidenten zu schützen. Wenn er versuchen sollte, den Kongress und die Öffentlichkeit durch das Vorenthalten von Informationen in die Irre zu führen, würde er die Rechtsstaatlichkeit infrage stellen.

Eine Verfassungskrise lauert um die Ecke. Denn der Kongress hat mit einer nicht-bindenden Resolution klargemacht, dass er den Text, das Kleingedruckte und die Fußnoten des Mueller-Berichts sehen will. Nur das erlaubt den Abgeordneten, zu entscheiden, ob ein Amtsenthebungsverfahren rechtsstaatlich geboten oder gar unvermeidlich ist.

Um vertrauliche Informationen zu schützen, könnte Barr zwei Versionen in Umlauf bringen: eine allgemeinere für die Öffentlichkeit und eine detaillierte für die Geheimdienstausschüsse von Senat und Repräsentantenhaus. Deren Aufgabe besteht ausdrücklich darin, den Präsidenten und seine Regierung zu kontrollieren.

Trotz täglicher Angriffe gegen Robert Mueller markiert die Vorlage des Berichts an sich den Triumph des Rechtsstaats. Das Publikum verdient nach dem Fall des Vorhangs umfassende Antworten des Justizministers. Erst danach lässt sich mit Gewissheit sagen, ob der Sonderermittler Trump be- oder entlastet hat. Mueller hat den Stab an Barr übergeben, auf den sich von nun an alle Augen richten.