Recht konfrontativ ging es bei der TV-Debatte der Demokraten zu. Ex-Vizepräsident Joe Biden (rechts) wurde von vielen Mitbewerbern, wie hier auf dem Foto US-Senator Cory Booker, hart angegangen. Allerdings ist der interne Konfrontationskurs ein Balanceakt, denn letztlich könnten die Republikaner und US-Präsident Donald Trump davon profitieren. (JACKSON/Reuters)

Detroit. Im Rampenlicht des Fox Theaters blitzten die Zähne aus dem lachenden Mund des braun gebrannten Kandidaten noch weißer auf als gewöhnlich. „Uncle Joe“, wie die Partei den ehemaligen Vizepräsidenten Barack Obamas nennt, gab ganz den Jovialen, während er seinen Platz in der Mitte der Bühne neben Senatorin Kamala Harris einnahm. Diese hatte dem 76-jährigen Joe Biden mit ihrer Kritik an dessen Haltung zum Ende der Rassentrennung in den USA in der ersten Debatte von Miami mächtig zugesetzt.

„Geh’ schonend mit mir um, Kleine“, raunte der Spitzenreiter im Bewerberfeld der Demokraten der 22 Jahre jüngeren Senatorin zu. War das der flapsige Joe, der in für ihn klassischer Manier wieder einmal ins Fettnäpfchen trat, oder der alte weiße Mann, der einfach nicht begreift, wie herablassend solch eine Bemerkung gegenüber einer verdienten Frau ist?

Gewiss markierte der von einem offenen Mikrofon eingefangene Moment keinen idealen Auftakt für die nächste Riege an Kandidaten, die sich an zwei Abenden nacheinander in Detroit darüber stritten, wer die Demokraten ins Rennen gegen Donald Trump führen soll. Dafür aber erwies sich Bidens Bitte als prophetisch. Einer nach dem anderen arbeiteten sich die Mitbewerber an dem volkstümlichen Joe ab, der in der jüngsten Umfrage der Quinnipiac University mit etwas mehr als einem Drittel der Stimmen mit 19 Prozentpunkten vor dem Rest des Feldes liegt. Zu diesem Zeitpunkt im Wahlkampf ist das eine ordentliche, aber keineswegs überzeugende Führung für einen Spitzenreiter.

Inhaltliches Profil fehlte

Vor allem die Kandidaten in der zweiten Reihe versuchten, auf seine Kosten zu punkten. Denn ohne einen kräftigen Schub in den Umfragen werden viele von ihnen bei der nächsten Debatte im September in Houston nicht mehr auf der Bühne stehen. Dann müssen sie mit mindestens zwei Prozentpunkten auf dem Radar der Meinungsforscher auftauchen und zusätzlich 130 000 Spender nachweisen. Zu den Gefährdeten gehört der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio, der Biden frontal wegen der Deportationen von Einwanderern ohne gültige Papiere unter Obama angriff. Als er ihn drängte, klar Position zu beziehen, entgegnete Biden, er sei bloß Vizepräsident gewesen. „Ich war nicht Präsident. Ich habe meine Ratschläge privat gehalten.“ Was den einzigen Latino im Rennen, Julian Castro, später dazu verleitete, Biden vorzuhalten, sich nicht deutlich genug gegen Donald Trumps Flüchtlings- und Einwanderungspolitik zu positionieren. „Einige haben die Lektionen der Vergangenheit gelernt, und einer von uns hat es nicht.“

Der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, hielt Biden vor, seinem Klimaprogramm fehle es an Dringlichkeit, und der Senator von New Jersey, Cory Booker, kritisierte den Spitzenreiter dafür, als Co-Sponsor einer Justizreform in den Neunzigerjahren für die überfüllten Gefängnisse verantwortlich zu sein. Davon betroffen seien vor allem Angehörige von Minderheiten, die unangemessen hart für kleinere Vergehen bestraft würden.

Biden ging nicht unter, schlug zuweilen zurück, überzeugte aber nicht wirklich. Vor allem fehlte dem Polit-Veteran ein inhaltliches Profil. Die zweite Debatte machte klar, dass seine Mitbewerber nur zu bereitwillig die Aufgabe Donald Trumps übernehmen, Biden zu demontieren. Senator Cory Booker profitierte mit seinem soliden Auftritt in Detroit am meisten von der Debatte und könnte in der Verfolgergruppe an der Spitze nachrücken, aus der Beto O’Rourke nach seiner enttäuschenden Performance absteigen dürfte. Der erfahrene Analyst Dan Balz bedauerte in der „Washington Post“ wie viele andere Beobachter die Aufteilung der Debatte auf zwei Abende, was eine klärende Auseinandersetzung zwischen den Top-Kandidaten verhinderte. Die Lieblinge der Linken hatten bereits am Dienstag unter sich diskutiert. Die beiden Nächte „halfen weder, die substanziellen Unterschiede zu überwinden, noch die Frage zu beantworten, welcher Demokrat am besten geeignet ist, gegen Trump im Jahr 2020 anzutreten“, meinte Balz.