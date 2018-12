Die seit Februar in Haft sitzende Khaleda Zia. (Abir Abdullah/EPA/dpa)

Bangladeschs politisches System steuert auf eine Ein-Parteien-Herrschaft zu. Die Parlamentswahl am Sonntag fand weitgehend ohne Beteiligung der Opposition statt. Oppositionsführerin Khaleda Zia sitzt seit Februar in Haft, andere Oppositionspolitiker sind im Exil. Die Medien durften nur mit erheblichen Einschränkungen über die Abstimmung berichten. Die Europäische Union hat erst gar keine Wahlbeobachter geschickt.

Für Bangladesch ist dies erst der dritte Versuch mit der Demokratie seit der Gründung des Staates 1971. Militärcoups und Gegencoups haben im Land Tradition. Doch Premierministerin Hasina ist das Kunststück gelungen, das chaotische Land über mehr als ein Jahrzehnt mit eiserner Hand zu regieren, indem sie die Opposition ausgeschaltet und die Demokratie faktisch abgeschafft hat. Entgegen kommt ihr dabei, dass die Wirtschaft boomt. In ihrer Regierungszeit hat das ehemalige Armenhaus Südasiens einen so rapiden wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, dass die Bevölkerung heute sogar eine höhere Lebenserwartung hat als in den Nachbarländern Indien und Pakistan.