Frauen protestieren in Barcelona mit Plakaten, auf denen die angeklagten katalanischen Separatistenführer abgebildet sind, gegen das Urteil des Obersten Gerichts. (Jordi Boixareu / dpa)

Der Richterspruch im wohl wichtigsten Prozess der spanischen Demokratiegeschichte wird die Krise in Katalonien nicht beenden. Eher im Gegenteil: Das katalanische Unabhängigkeitslager kündigte bereits an, dass es sich durch das Urteil nur bestätigt fühlen wird, die Abspaltung von Spanien voranzutreiben.

Spaniens Oberster Gerichtshof hat gegen neun katalanische Politiker und Separatistenführer harte Gefängnisstrafen verhängt. Sie wurden dafür verurteilt, dass sie vor zwei Jahren mit illegalen Methoden versucht hatten, Katalonien von Spanien abzutrennen. Drei weitere Beschuldigte kamen wegen Ungehorsams mit Geldstrafen und einem politischen Betätigungsverbot davon.

„Es gibt keine andere Möglichkeit, als einen neuen Staat zu konstruieren“, erklärte der frühere katalanische Vize-Regierungschef Oriol Junqueras kämpferisch aus dem Gefängnis heraus. Der 50-jährige erhielt mit 13 Jahren Gefängnis die höchste Strafe. Er wurde wegen Landfriedensbruchs und der Zweckentfremdung staatlicher Gelder verurteilt.

Den Verurteilten wurde angelastet, entgegen eines Verbots des spanischen Verfassungsgerichts eine Unabhängigkeitsabstimmung im Herbst 2017 organisiert zu haben. Zudem sahen es die Richter als erwiesen an, dass die Separatisten ihre Anhänger am Referendumstag dazu aufgerufen hatten, das Abstimmungsverbot zu ignorieren und sich der anrückenden Polizei entgegenzustellen – was die Richter als Organisation eines „öffentlichen Aufstandes“ werteten. Am Tag der irregulären Volksbefragung war es zu heftigen Aussetzungen gekommen.

Junqueras wie auch die anderen elf verurteilten Separatisten sagen, dass ihnen ein unfairer, ein politischer Prozess gemacht wurde. Deswegen wollen sie das Urteil vor dem Europäischen Menschengerichtshof anfechten. Auch der juristische Streit wird somit weitergehen.

Ob sie mit dieser Strategie, sich als Opfer einer staatlichen Repression und Unrechtsjustiz darzustellen, Erfolg haben werden, wird man sehen. Das EU-Land Spanien ist weltweit als demokratischer Rechtsstaat anerkannt – keine internationale Institution zieht dies in Zweifel. Auch Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez bekräftigte: „Das war ein transparentes Verfahren mit allen Rechtsgarantien.“ Der Prozess war per Livestream im Internet übertragen worden. In Spanien gebe es weder politische Verfolgung noch politische Häftlinge, erklärte Sánchez.

Festzuhalten ist, dass es in Spanien nicht verboten ist, auf politischem Wege für die Unabhängigkeit Kataloniens einzutreten. Die Separatistenparteien dürfen offen für ihre Ziele kämpfen, sitzen mit ihren Abgeordneten im nationalen Parlament in Madrid und sie regieren in der Region Katalonien. Der Vorwurf, dass sie in Spanien politisch verfolgt werden, ist somit schwerlich aufrechtzuerhalten.

Das Problem, um das es im Prozess ging, war denn auch ein anderes: Kataloniens Separatistenführer hatten im Zuge ihrer Unabhängigkeitsfahrt vor zwei Jahren verkündet, Spaniens Verfassung und Rechtsprechung nicht länger anzuerkennen. Kein europäischer Staat kann es sich leisten, derartige Gesetzesbrüche zu tolerieren. Erst recht nicht, wenn sie von Amtsträgern begangen werden.

Noch eines sollte in der Katalonien-Debatte nicht vergessen werden: Die Separatisten besitzen zwar die politische Mehrheit im katalanischen Regionalparlament, aber sie haben – wie Wahlergebnisse und Umfragen belegen – nicht die Mehrheit der Katalanen hinter sich. Deswegen sollten sich die Separatisten nicht länger der Spaltung, sondern der Versöhnung der katalanischen Gesellschaft widmen.

Carles Puigdemont, der Kataloniens berühmter Ex-Präsident, saß übrigens nicht auf der Anklagebank. Er wird zwar ebenfalls von Spaniens Justiz beschuldigt, war aber nach Beginn der Ermittlungen nach Belgien geflohen. Dort residiert er in der Nähe Brüssels in einer Villa, die er als „Haus der katalanischen Republik“ bezeichnet.

Doch nun könnte es für Puigdemont eng werden: Nach der Verkündung der Urteile schickte der Oberste Gerichtshof in Madrid einen internationalen Haftbefehl an die belgischen Behörden. In der Hoffnung, dass ein Auslieferungsgesuch nun mehr Erfolg hat, als dies bei einem ersten gescheiterten Versuch vor zwei Jahren der Fall war.

Ein Prozess gegen Puigdemont, der als Gehirn der illegalen Unabhängigkeitsbeschlüsse gilt, wäre aus spanischer Sicht vor allem Eines: Gerechtigkeit gegenüber den übrigen Verurteilten, die für ihre Taten bereits büßen müssen.