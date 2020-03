Seit das Coronavirus um sich greift, kommt es in verschiedenen Ländern zu Hamsterkäufen. (Paul Zinken /dpa)

Früher hatten Matratzen eine Komfortzone, heute gilt das auch für Menschen. Der Begriff hat in den vergangenen Jahren eine enorme Karriere hingelegt. Wer den Ausdruck in eine Suchmaschine eingibt, dem bietet sich Lesestoff für Jahre an. Bei den Treffern geht es überwiegend um die Frage, wie man seine Komfortzone verlässt – wie man schlechte Gewohnheiten ablegt, Wagnisse eingeht, Verhaltensmuster überdenkt und sein Leben umkrempelt. Dabei muss die Bezeichnung wortwörtlich verstanden werden: Schon der Gedanke, sich aus seiner Komfortzone zu bewegen, ist purer Luxus. Auf der Welt leben Millionen Menschen, die nichts haben außer ihrem Leben und keinerlei Wahl.

Nun schubst das Coronavirus Menschen aus ihrer Komfortzone, ob sie wollen oder nicht. Was für selbstverständlich gehalten wird, gilt derzeit nicht: die Verfügbarkeit von allem, zu jedem Zeitpunkt und überall. Flugzeuge fliegen nicht, Veranstaltungen finden nicht statt, Freiheiten werden durch Sperrzonen und Hausarreste beschnitten, nicht in allen Supermärkten ist alles auf Lager.

Jeder Deutsche wirft im Jahr durchschnittlich 85 Kilo Lebensmittel weg, aber wegen des Virus sehen sich manche zu Hamsterkäufen veranlasst. Auf eine enorme Nachfrage stoßen nicht nur Nudeln und Konserven, sondern offensichtlich auch Küchenrollen. Dass dieser Artikel für längere Zeit nicht mehr erhältlich sein könnte, kommt offenbar einem Weltuntergang gleich. Küchenrollen als Bestandteil eines Notvorrats, das ist grotesk. Die Angehörigen der Nachkriegsgeneration und diejenigen, die in der ehemaligen DDR groß geworden sind und schon als Kinder lernten, dass bestimmte Waren begrenzt sein können, müssen ernstlich am Verstand ihrer Enkel zweifeln.

Auf wirkliche Krisen ist der Mensch des 21. Jahrhunderts nicht vorbereitet

Der Umgang mit dem Virus offenbart, dass diese Gesellschaft mit Einschränkungen nicht umzugehen weiß. Verzicht hat zwar Konjunktur, aber nur, wenn er freiwillig ist und angemessen inszeniert wird. Auf wirkliche Krisen ist der verwöhnte und verweichlichte Mensch des 21. Jahrhunderts nicht vorbereitet. Dabei ist die Situation noch ausgesprochen behaglich: Die Versorgungslage hierzulande ist mehr als üppig, und nichts, aber auch rein gar nichts deutet darauf hin, dass sich das in absehbarer Zeit ändern könnte.

Der Handelsverband weist nur darauf hin, dass es bei dem einem oder anderen Produkt zu Engpässen kommen könnte. Das gilt laut dem Landwirtschaftsressort in Berlin vor allem für Lebensmittel, bei denen der sogenannte Selbstversorgungsgrad der Bundesrepublik niedrig ist, bei manchem frischem Obst und Gemüse etwa. Ein Tag ohne Papaya? Unvorstellbar. Wie sollen Bürger überstehen, dass sie nicht bekommen, was sie immer bekamen, wenn sie schon fassungslos sind, sobald sie in Funklöcher fahren oder im Zug das WLAN nicht verfügbar ist? Die Ansprüche an den Komfort wachsen nicht, sie wuchern, ein Ende ist nicht in Sicht.

Es ging der sogenannten westlichen Welt offensichtlich zu lange zu gut, und man mag sich nicht ausmalen, was geschieht, wenn es zu einer ernsthaften Ausnahmesituation kommen sollte. Wenn der Strom länger als einen halben Tag großflächig ausfällt, wenn die Trinkwasserversorgung unterbrochen wird, wenn die Erde bebt, die Dämme brechen, was auch immer – wird sich der Ausspruch bewahrheiten, dass der Mensch des Menschen Wolf ist? Es gibt Hinweise, dass das nicht vollkommen abwegig ist: Aus Krankenhäusern werden Desinfektionsmittel gestohlen. „Der Spiegel“ berichtete am Sonnabend: „Atemmasken, Schutzanzüge, Desinfektionsmittel: Händler nutzen die Angst vor dem Coronavirus für Wucherpreise.“ Es gibt aber auch gegenteilige und ermutigende Erfahrungen: Beim Oderhochwasser beispielsweise öffneten Fremde Fremden ihre Häuser, ihre Portemonnaies, sie teilten, was sie hatten.

Doch von der Flut waren nicht alle betroffen, und Angst macht egoistisch. Wer Lebensmittel zu Hause einlagert, für den Notfall, wird er teilen, wenn die Vorräte wirklich knapp werden? Bestenfalls bleibt diese Frage für immer unbeantwortet.