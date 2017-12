Die SPD schickt Martin Schulz mit einem mäßigen Ergebnis bei der Wiederwahl als Parteichef in die Gespräche mit der Union. (dpa)

Martin Schulz kann durchatmen. Zwar ist aus Mister 100 Prozent nun Mister 81,9 Prozent geworden, doch dieses Ergebnis wirkt wie eine Befreiung. Schulz, im März von den Genossen schon heiliggesprochen, ist zurück auf der Erde. Und da warten schwere Aufgaben auf ihn.

Mit einer geschickten Mischung aus Demut und Überzeugungskraft hat der SPD-Chef seine Partei wieder eingefangen, nachdem er sie schon für vier Jahre in die Opposition geschickt hatte. Nun, mit einer überraschend deutlichen Zustimmung des Parteitags, schicken sich die Sozialdemokraten an, ihr Seelenheil wieder in einer Regierung mit der Union zu suchen.

Okay, es sind Bedingungen formuliert worden, die SPD wird einen möglichst hohen Preis verlangen. Und auch der in der Politik leider nicht mehr wegzudenkende Begriff der „ergebnisoffenen Gespräche“ ist bemüht worden, doch letztlich steuert die SPD wieder auf die ungeliebte Groko zu. Die Partei weiß das, schließlich hat sie sich auch vor vier Jahren durch einen solchen Prozess gequält.

Nächste Woche wird also wieder sondiert – und diesmal schauen Grüne und Liberale zu. Doch die Neuauflage von Schwarz-Rot muss noch zwei Hürden überwinden. Einen Sonderparteitag und ein Mitgliedervotum hat die Partei vorgeschaltet. Sage keiner, die SPD sichere ihre politische Kehrtwende nicht nach unten ab.