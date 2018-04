(Stephan Meinking (U))

Angela Merkel geht das Wort Erneuerung so flott über die Lippen wie Jens Spahn, Andrea Nahles oder Kevin Kühnert. Oder Peter Altmaier, der sich schon als Neuausgabe von Ludwig Erhard sieht. Erneuerung auf allen Ebenen und natürlich grundlegend, wie es im neuen Polit-Schlagwort heißt. Jünger und weiblicher soll die Politik werden, neue Köpfe sollen den erlahmten Volksparteien neuen Schwung bringen. Mit Andrea Nahles will am kommenden Sonntag eine Frau unter 50 die Führung der SPD übernehmen, streitig macht ihr die Wahl noch die 41-jährige Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg. Nahles ist klare Favoritin, doch wie gut ihr Wahlergebnis ausfallen wird, dürfte davon abhängen, ob es der Fraktionschefin gelingt, in ihrer Wiesbadener Parteitagsrede einen Erneuerungskurs zu skizzieren. Die Sozialdemokraten brauchen nämlich nicht nur neue Gesichter, sie brauchen auch neue Vorstellungen über die Gestaltung der Zukunft.

Da aber wird es schwierig. Es habe bei den regionalen Dialogforen nach dem Wahldebakel viele gute Ideen für die Erneuerung der SPD gegeben, heißt es in der Parteizentrale. Als häufigster Verbesserungsvorschlag wurde eine stärkere Beteiligung der Mitglieder genannt, auch eine „andere Parteikultur“. Das ist für das Innenleben einer Partei nicht unwichtig, doch wo bleibt der Blick auf die Wähler? Dass die Nahles-Gegenkandidatin auf ihrer Werbetour immer dann den größten Applaus bekommt, wenn sie die Abschaffung von Hartz IV fordert, zeigt, dass die SPD sich bislang noch darin erschöpft, mit sich selbst zu hadern.

Da wird Erneuerung zum gefährlichen Wort, weil Enttäuschungen programmiert sind. Ein schlüssiges Konzept als Ersatz für Hartz IV ist die Forderung nach der Einführung eines solidarischen Grundeinkommens jedenfalls nicht, eher eine Neuauflage der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und Jung-Star Kühnert, der über einen höheren Spitzensteuersatz eine gerechtere Vermögensverteilung will, greift lediglich alte Forderungen auf, denen bei Wahlen kein wirklicher Erfolg beschieden war. Wenn zudem in Umfragen 70 Prozent der Menschen sagen, ihnen gehe es finanziell gut, dann sollte man nicht versuchen, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Und um das Vermögensgefälle abzubauen, hilft es nur bedingt, Reiche mit Reichensteuern zu ärgern.

Also muss eine modernisierte Wirtschafts- und Sozialpolitik mehr sein als nur soziale Reparaturwerkstatt, sie muss die Zukunft der Arbeit in einer digitalisierten Welt zum Thema machen. Die SPD sollte sich darauf konzentrieren, ein Modell für einen neuen sozialen Zusammenhalt zu entwickeln, das den Menschen die Zuversicht vermittelt, dass wirtschaftlicher Fortschritt nicht soziale Unsicherheit bedeuten muss. Und sie darf sich nicht damit trösten, dass rechts von ihr sich politische Leerstellen auftun, wo die Parolen der Provokateure, sei es nun Jens Spahn oder Alexander Dobrindt, konkrete Vorschläge ersetzen und den Weg zurück in ein Gestern vorspiegeln, das es so nie gegeben hat.