Mehr als ein Spiel: Etwa 250 bis 300 Millionen Menschen weltweit fiebern bei den Wettkämpfen mit Maus und Tastatur oder Controller bereits mit. (dpa)

Sie sind an vielem schuld. Ob Amokläufe, die geistige Verarmung der Jugend oder Suchtprobleme – ein Sündenbock ist schnell gefunden: Videospiele. So sehen es zumindest die Gegner und Skeptiker. Was sie jedoch übersehen: Videospiele sind auch eine Chance. Besonders für Sportvereine.

Klar, Games fristeten lange ein Dasein in der Nische und Zocker galten als verklemmte Sonderlinge, die selten vor die Tür gingen. Doch von der Mutter in der Straßenbahn bis zum Schüler in der Pause – Videospiele sind schon lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen und gelten zu recht offiziell als Kunst. Dass das – genauso wie bei Filmen und Musik – mal mehr, mal weniger angemessen ist, ist auch klar.

Die Digitalisierung hat die Welt in den letzten Jahren stark verändert. Auch den traditionellen Sport. Das ist keine „Verarmung”, wie es kürzlich DFB-Boss Reinhard Grindel ausdrückte, sondern vielmehr eine Herausforderung, eine Chance, mindestens aber ein neuer Impuls, der ernstgenommen werden muss. Das sollte dem Chef des mitgliederstärksten Sportverbands eigentlich klar sein. Doch Grindel lehnt das kategorisch ab. Das professionelle Videospielen, kurz E-Sport, ist für ihn kein Sport: „Fußball gehört auf den grünen Rasen und hat mit anderen Dingen, die computermäßig sind, nichts zu tun.“

Etwa 250 bis 300 Millionen Menschen weltweit sehen es jedoch anders. So viele fiebern bei den Wettkämpfen mit Maus und Tastatur oder Controller bereits mit. Erst am vergangenen Wochenende fand das Finale der virtuellen Bundesliga im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Und der TV-Sender Sport1 übertrug die Partie live. Deutscher Meister wurde der 19-jährige Tim Katnawatos; sein Preisgeld betrug 25 000 Euro.

In Deutschland erwirtschaftet die E-Sport-Branche mittlerweile mehr als 50 Millionen Euro pro Jahr, weltweit sind es bereits mehr als eine Milliarde Euro. Vom 1. FC Köln über den VfL Wolfsburg bis Schalke 04 – viele Bundesliga-Klubs haben mittlerweile eigene E-Sport-Sparten. All das zeigt: Der digitale Sport ist kaum noch aufzuhalten und begeistert vor allem junge Menschen. Es geht dabei vor allem um Schnelligkeit, Ausdauer, Geschick und Koordination. E-Sport-Athleten sitzen nicht nur stundenlang vor dem Bildschirm, eine gesunde Ernährung sowie Bewegungssport stehen bei vielen professionellen Teams auf dem Trainingsplan.

Der digitale Leistungssport ist daher eine Chance für die traditionellen Vereine im Breitensport, welche vermehrt vor großen Problemen stehen. Die Mitgliederzahlen sind seit Jahren rückläufig, die Ersatzfamilie Verein steht besonders auf dem Land vor dem Aus. Es gibt kaum Nachwuchs und Probleme mit dem Ehrenamt. Durch den E-Sport könnten einige Vereine wieder näher an das junge Publikum rücken und für sich begeistern. Im zweiten Schritt ließen sich so die Jugendlichen eventuell auch wieder verstärkt an die traditionellen Sportarten heranführen. Denn eines ist auch klar: Die E-Sport-Branche wird den Bewegungssport niemals ersetzen, das kann sie auch gar nicht. Sie kann und sollte vielmehr Synergien und Kooperationen schaffen.

E-Sport ist eine Chance

Dieses Potenzial scheint zumindest die Politik erkannt zu haben. Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht explizit vor, E-Sport künftig als eigene Sportart mit „Vereins- und Verbandsrecht anzuerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive [zu] unterstützen.” Ein mutiger, aber richtiger Schritt.

Reinhard Grindel hält das alles für falsch. Er empfiehlt, die Vereinsarbeit und Ehrenämter stärker zu fördern, anstatt „der Unterhaltungsindustrie Steuervorteile zu verschaffen“. Während man den ersten Teil unterschreiben kann, scheint er jedoch zu übersehen, dass der Fußball selbst mittlerweile zu einer Art Unterhaltungsindustrie verkommen ist. Milliardenbeträge und Spektakel inklusive. Neue Player auf dem Markt werden da nicht gerne gesehen.

Doch es gibt auch positive Beispiele: Star-Verteidiger Gerard Piqué vom FC Barcelona arbeitet an einer eigenen E-Sport-Liga. Die niederländische Fußballlegende Ruud Gullit hat jüngst sogar eine Akademie für junge E-Sport-Talente gegründet. „Ich bin in die Welt des Spiels durch meine beiden Söhne gestolpert“, sagt Gullit. Natürlich geht es dabei auch um Geld. Es geht aber auch darum, Brücken zu schlagen. In einer Welt, in der sich Jung und Alt immer mehr voneinander entfernen, ist das wichtiger denn je.