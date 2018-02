Kommentar über die Zustände in Calais

Alte Probleme

Birgit Holzer

Der jüngste Ausbruch der Gewalt in Calais scheint all jene zu bestätigen, für die Flüchtlinge in erster Linie ein lästiges Ärgernis darstellen, schreibt Birgit Holzer.