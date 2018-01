„Alternative Fakten“ ist das Unwort des Jahres 2018. (dpa)

Die steile Karriere des umstrittenen Ausdrucks „alternative Fakten“ begann vor ziemlich genau einem Jahr, als Medien und Vertreter des Weißen Hauses erbittert um Deutungshoheit und Begriffe rangen. Nachdem der glücklose Pressesprecher Sean Spicer behauptet hatte, zur Amtseinführung von Donald Trump seien deutlich mehr Menschen gekommen als zu der seines Vorgängers Barack Obama, verteidigte Trump-Sprecherin Kellyanne Conway die empirisch unhaltbare Sichtweise ihres Kollegen mit dieser verstörenden Volte: Spicer habe „alternative Fakten“ dargestellt. Auf die gebotene Intervention eines NBC-Journalisten, es handle sich schlicht um unwahre Aussagen, ging sie wohlweislich nicht ein.

Als vermeintlicher Gipfel rhetorischer Absurdität war der Ausdruck „alternative facts“ in den vergangenen zwölf Monaten vor allem in TV-Comedy-Formaten ein willkommener Gast. Doch durch sein rituelles Verlachen hat man dem infamen Begriff die Spitze genommen. Diese besteht darin, dass er prototypisch für einen real existierenden Politikstil steht, der so unberechenbar wie gefährlich ist. Insofern ist die am Dienstag erfolgte Kür der „alternativen Fakten“ zum Unwort des Jahres unbedingt zu begrüßen – obwohl der Begriff bereits ziemlich gut abgehangen ist.

Laut Jury steht der verschleiernde Ausdruck für den Versuch Pate, „Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig zu machen“. Mit dieser Definition schlagen die Sprachwissenschaftler eine transatlantische Brücke, die den Begriff auch für innenpolitische Themen von AfD bis Reichsbürger fruchtbar macht.

Die von den Juroren gerügte Tendenz, „den Austausch von Argumenten auf Faktenbasis durch nicht belegbare Behauptungen zu ersetzen“, ist mithin ein globales Menetekel. Der Hinweis darauf ist für deutsche Linguisten nicht das schlechteste Argument, um die Existenzberechtigung ihrer wiederholt angefeindeten Wort-Kür zu betonen.