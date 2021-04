Die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und Flüchtlinge im im Stadtteil Vegesack. (Sina Schuldt)

Wo Menschen auf engem Raum zusammenleben oder arbeiten müssen, lässt sich die Wirkung des Coronavirus kaum eindämmen. Das hat sich in den vergangenen Monaten in Seniorenheimen gezeigt, das war auch im Frühjahr 2020 in der Zentralen Aufnahmestelle für Flüchtlinge in Vegesack der Fall. Dort schossen die Infektionszahlen in die Höhe, die Sozialbehörde musste im April einen Aufnahmestopp verhängen und die Menschen auf das Stadtgebiet verteilen. Zeitweise waren nur noch 160 Flüchtlinge in dem Komplex untergebracht, der auf 750 Personen ausgelegt ist.

Dass jetzt, nachdem die Seniorinnen und Senioren in den Pflegeeinrichtungen von mobilen Teams geimpft worden sind, in Phase zwei die Gruppenunterkünfte an der Reihe sind, ist alternativlos. Angesichts der Gefahren verbietet sich Kritik. Selbst wenn hier altersunabhängig geimpft wird. Die Behörden nehmen ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Menschen wahr, die bei uns Obhut suchen. Nach der Krisensituation im Frühjahr 2020 ist dies der folgerichtige Schritt.