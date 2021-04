Fordert für die Zukunft die Einbindung der Mitglieder bei Entscheidungen wie um die Kanzlerkandidatur: Bernd Althusmann. (Björn Hake)

Bernd Althusmann: Ich bin sehr erleichtert. Diese Entscheidung nimmt eine große Last von der Union. Ich hätte mir persönlich zwar gewünscht, dass wir noch ein oder zwei Tage innegehalten hätten, um stärker in die Parteibasis und vor allem auch in die CDU/CSU-­Bundestagsfraktion hineinzuhören. Dieser Vorschlag, auch meinerseits, fand aber in der plötzlich Montagmittag einberufenen Sitzung des Bundesvorstandes keine Mehrheit.

Ich hatte am Sonntagabend meine niedersächsische Basis, meine Kreisvorsitzenden und den Landesvorstand einberufen. Das dortige Stimmungsbild fiel klar zugunsten von Markus Söder aus. Aber wir können uns auch nicht einfach über die ebenso vorhandene Zustimmung für Armin Laschet hinwegsetzen. Wir müssen wieder lernen, unterschiedliche Meinungen in der Partei in einer so wichtigen Frage zu respektieren.

Wir hatten zwei wirklich herausragende Kan­­didaten. Armin Laschet, der wertegebunden, sehr zusammenführend agiert. Und wir haben den nach außen sehr anpackend wirkenden Markus Söder. Beide sind auf ihre Art und Weise klasse Ministerpräsidenten mit Stärken und auch Schwächen. Eine solch schwierige Entscheidung mussten wir als Union vor Wahlen mit unserer Kanzlerin Angela Merkel seit vielen Jahren nicht fällen.

Wir haben keine Mitgliederbefragung und auch keine Abstimmung durchgeführt. Für die Zukunft wäre es sinnvoll, dass wir als Union dieses Instrument im Rahmen unserer Strukturreform ernsthaft erwägen, obwohl das bei anderen Parteien nicht nur erfolgreich war, siehe Olaf Scholz von der SPD. Bislang haben wir für den Fall einer strittigen Abstimmung innerhalb der Unions-Geschwister zudem leider kein Verfahren.

Ich glaube, dass kann er wieder aufholen. Auch für die gesamte Union war das Verfahren etwas holprig und hat Vertrauen gekostet. Da gilt es nichts zu beschönigen. Aber wenn wir uns jetzt anstrengen und personelle Befindlichkeiten zurück stellen, uns endlich auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit den anderen Parteien konzentrieren, dann bin ich guten Mutes.

Unsere Basis war sicher von der Art und Weise, wie Markus Söder auftritt, sehr beeindruckt. Wir alle schätzen ihn. Aber auch Armin Laschet wird zeigen, dass er ein Anpacker ist. Natürlich ist er hier und da nachdenklich, umsichtig und abwägend. Aber dieses Abwägen muss kein Nachteil sein.

Markus Söder und Armin Laschet haben im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern sehr viel Regierungserfahrung, die sie in die Waagschale werfen können. Am Ende wird dieser Unterschied sehr deutlich werden. Es geht darum, dieses Land ins nächste Jahrzehnt zu führen. Und nicht darum, es blumig zu beschreiben.

Wir werden schnellstmöglich mit unseren Mitgliedern, mit unserer Basis sprechen. Ich plane an diesem Mittwoch eine erneute Kreisvorsitzenden-Konferenz, um zu erläutern, was in den vergangenen Tagen passiert ist. Es ist ja nicht alles optimal gelaufen. Wir waren jedoch einer der wenigen Landesverbände, der vorher sehr stark in die Parteibasis hineingehorcht hat. Ich habe als Landesvorsitzender sehr, sehr genau hingehört. Aber weder bei der Konferenz mit unserer Basis noch an anderer Stelle habe ich einen Hehl aus meiner Haltung und Präferenz gemacht. Das haben viele respektiert. Wir brauchen gerade in dieser Zeit Politiker, die eine klare Haltung zeigen und Ihre Positionen und Überzeugungen nicht im Wochentakt verändern.