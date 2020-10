Peter Altmaier und Andreas Scheuer wollen die TV-Gebühren aus den Mietnebenkosten lösen. Der Plan kommt zu früh. (Uwe Anspach/dpa)

Wenn das so weitergeht, wird aus dem Plan von Peter Altmaier (CDU) eher Kabelsalat: Der Bundeswirtschaftsminister möchte, dass die Gebühren für das Kabelfernsehen in Zukunft nicht mehr Bestandteil der Mietnebenkosten sein sollen. Unterstützung erhält er von Andreas Scheuer (CSU), der auch Bundesminister für Verkehr für digitale Infrastruktur ist. Sie argumentieren, der Mieter solle Wahlfreiheit haben, wie er Fernsehen schaut, und nur dafür zahlen.

Kritik von Verbraucherschützern

In den Ohren der Verbraucherschützer klingt ein solcher Gedanke eigentlich richtig, doch sie warnen, die Gebühren für Kabel-TV aus den Mietnebenkosten herauszunehmen. Mieter der Bremer Gewoba beispielsweise zahlen in Wohnanlagen etwa acht Euro pro Monat. Ohne den gemeinsamen Hausanschluss müsste jeder für sich für den Basisanschluss gut 18 Euro im Monat zahlen. Das kritisieren die Verbraucherschützer. Denn sollte Altmaiers und Scheuers Plan Gesetz werden, hätte das Auswirkungen für Hartz-IV-Empfänger. Sie müssten 18 Euro aus eigener Tasche zahlen, während für das Fernsehen als Teil der Mietnebenkosten das Amt aufkommt. Kein Wunder, dass immer mehr Bauminister aus den Bundesländern auf Distanz gehen.

Das alles klingt nach einem Geschenk an die Deutsche Telekom, die am ehesten davon profitieren würde. Sie mutmaßt: Wer als Mieter Kabel hat, wird darüber wohl auch schnelles Internet beziehen. Dazu teilt die Telekom verbal aus: „Die Zwangsabgabe für ein Fernseh-Kupferkabel aus dem letzten Jahrhundert, von der etwa 12,5 Millionen Mieter betroffen sind, muss abgeschafft werden.“

Eine solche Polemik ist unbedacht. Spätestens bei der nächsten Störung der Telekom wird ihr ein solcher Satz um die Ohren fliegen. Auch unter den eigenen Mitarbeitern macht sie sich damit keine Freunde. Schließlich waren es die Mitarbeiter der Deutschen Bundespost, die das Kabelnetz in den 1980er-Jahren in die Erde brachten. Aus der Post entstand 1995 die Deutsche Telekom. Sie verkaufte vor 20 Jahren das Kabelnetz, weil sie das Geld lieber woanders investieren wollte.

Warum die Polemik zudem fehl am Platze ist: Wer über dieses „Kupferkabel aus dem letzten Jahrhundert“ Internet bezieht, bekommt das mit Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Die Telekom schafft über ihre eigenen Kupfer-Telefonkabel derzeit Geschwindigkeiten bis zu 250 Megabit pro Sekunde. Nicht jeder braucht solche Geschwindigkeiten. Filme in HD-Qualität lassen sich schon ab 25 Megabit pro Sekunde und mehr anschauen.

Scheuer sollte lieber endlich den Glasfaserausbau voranbringen, als ein Unternehmen zu begünstigen, an dem der Bund über die KfW immer noch mehr als 17 Prozent der Aktien hält. Wenn die Politik sonst oft technischen Innovationen hinterherhechelt, scheint sie mit diesem Plan einige Jahre zu früh um die Ecke zu kommen. Erst wenn jede Wohnanlage und jeder Haushalt ans Glasfasernetz angeschlossen sind, lässt sich diskutieren, inwiefern Kabel-TV als Teil der Nebenkosten noch zeitgemäß ist.

Doch davon ist Deutschland weit entfernt. Laut dem industrienahen FTTH-Council Europa verfügten im März 2019 gerade mal 2,3 Prozent von Deutschlands Verbrauchern über einen Glasfaseranschluss. Damit lag Deutschland auf Platz 30 – hinter Weißrussland auf dem fünften und Rumänien auf dem sechsten Platz.

Natürlich nimmt die Zahl derer zu, die Fernsehen nur über Videoplattformen und Mediatheken konsumieren statt über das herkömmliche lineare TV. Bei Konsumenten im Alter von bis zu 35 Jahren nutzen in Deutschland knapp 30 Prozent häufiger Videoplattformen als das klassische TV-Programm. Zuschauer über 55 Jahre bleiben dagegen dem linearen Fernsehen treu. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von 2019 der Unternehmensberatung Deloitte. Dennoch kommt wohl kaum einer der jüngeren TV-Nutzer auf die Idee, acht Euro pro Monat für das seltener genutzte Kabel-TV infrage zu stellen. Bei Nebenkosten für den Fahrstuhl im Haus zahlen Mieter in der zweiten ja auch das Gleiche wie Mieter in der vierten Etage. Und an solchen von allen Mietern getragenen Übereinkünften sollten Altmaier und Scheuer lieber nicht sägen.