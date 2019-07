Der ehemalige Präsident der kurdischen Autonomieregion im Nordirak, Masud Barzani mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Jahr 2014. (Maja Hitij /dpa)

Alles wie gehabt in Irak-Kurdistan? Auf den ersten Blick könnte man die Frage mit Ja beantworten. Auf den zweiten Blick stellt man fest: Es wird alles nur noch schlimmer. Zwar sind die knapp sechs Millionen Kurden in den autonomen Provinzen im Nordosten Iraks inzwischen daran gewöhnt, dass der Name Barzani die Machtverhältnisse in ihrer Region prägt. Ohne die Familie aus dem Dorf Barzan, 20 Kilometer von der Grenze zur Türkei entfernt, läuft in Irak-Kurdistan nichts. Mustafa Barzani, der jahrelang für die Unabhängigkeit der Kurden und für einen eigenen Staat kämpfte, ist zur Legende für den Freiheitskampf des Volkes ohne Staat geworden. Sein Sohn Masud, der sich dem Erbe des Vaters verpflichtet sah, wurde folgerichtig zum ersten Präsidenten der Kurdenregion gekürt, nachdem Saddam Hussein 2003 gestürzt wurde. So weit so gut.

Als er jedoch seinen Neffen Nidschirfan 2012 als Ministerpräsident durchsetzte, kamen erste Zweifel auf, ob dies alles mit rechten, sprich demokratischen Dingen zugeht. Zu jener Zeit schmückten sich die Kurden im Nordirak mit dem ­Attribut eines Demokratieprozesses, der bei ihnen am weitesten fortgeschritten sei im Mittleren Osten. Als Masud Barzani 2017 auf nationalen und internationalen Druck hin von seinen Ämtern zurücktrat, keimte ein winziges Körnchen Hoffnung auf, dass sich im wilden Kurdistan Karl Mays tatsächlich etwas ändern könnte. Besonders die junge Generation verlangte nach Reformen, Mitbestimmung und Demokratie. Doch weit gefehlt. Der Barzani-Sumpf wurde immer tiefer. Jetzt wird die Vetternwirtschaft, die sich in den vergangenen Jahren etabliert hat, im wahrsten Sinne des Wortes deutlich sichtbar. Die am vergangenen Mittwoch vereidigte kurdische Regionalregierung besteht aus zwei Cousins an ihrer Spitze: Nidschirfan Barzani ist nun Präsident, sein Vetter Masrour, Sohn des abgedankten Präsidenten ­Masud, Ministerpräsident von Irak-Kurdistan.

Um die Machtkonzentration der beiden Vettern ohne größeren Widerstand auszuhandeln, wurde ihr größter Widersacher kurzerhand für zwei Wochen inhaftiert. Shaswar Abdulwahid ist 39 Jahre alt und den Regierenden in Kurdistan ein Stachel im Fleisch. Mit seinem TV-Sender NRT deckt er immer wieder krumme Machenschaften der Barzanis auf, verurteilt Vetternwirtschaft und Korruption. Für die KDP – Barzanis Kurdische Demokratische Partei – wurde Abdulwahid zum Enfant terrible. Als er sich vehement gegen das von Masud Barzani im September 2017 durchgesetzte Referendum zur Unabhängigkeit Kurdistans vom irakischen Staat aussprach, wurde NRT kurzerhand vom Netz genommen. Der Oberste Gerichtshof Iraks hatte die Volksbefragung zuvor verboten, und auch die internationale Gemeinschaft bis hin zu den verbündeten Amerikanern riet mit Nachdruck davon ab.

„Die haben Erfahrung, wie man Wahlen manipuliert“

Doch Kritik an dem umstrittenen Referendum wurde nicht geduldet. Auch andere Medien und Initiativen, die Partei gegen die Volksbefragung ergriffen, wurden bekämpft. „Die Kurden sollten sich so bald wie möglich gegen die etablierten Parteien wie KDP und PUK auflehnen“, sagte NRT-Chef Abdulwahid und wurde wegen Aufwiegelung zum ersten Mal verhaftet. Während die Kurden in Suleimanija tatsächlich gegen die PUK auf die Straße gingen, blieb es in der KDP-Hochburg Erbil ruhig. Diejenigen, die mit der Politik der Barzanis nicht einverstanden sind, verlassen Kurdistan gen Europa. Wer nicht auf Linie ist, verliert seinen Job, hat keine Zukunft. Überwältigender Sieger bei den Re­- gionalwahlen im September vergangenen Jahres: Barzanis KDP. „Die haben Erfahrung, wie man Wahlen manipuliert“, so die Einschätzung vieler junger Leute in Erbil.

Doch nicht nur die Politik, auch die Wirtschaft hat der Clan voll im Griff. Barzanis sind beteiligt am Telefonanbieter Korek, haben Anteile an fast allen Immobiliengeschäften, die die Kurdenmetropole Erbil in den vergangenen 15 Jahren um das Doppelte wachsen ließen, kontrollieren das Ölgeschäft. Die private Öl- und Gasgesellschaft, die alle Transaktionen in den Kurdengebieten abwickelt, ist mehrheitlich im Besitz des jetzigen Präsidenten. Verlässliche Zahlen über das Volumen der Ölförderung gibt es nicht. Schätzungen sprechen von 700.000 Fass täglich. Gegenüber der Zentralregierung in Bagdad werden knapp 500.000 gemeldet. Wohin der Rest geht, bleibt das Geheimnis der Familie Barzani. Dass der abgedankte Clanchef Masud sich auf sein Altenteil zurückziehen wird, hat ohnehin niemand geglaubt. Nach wie vor zieht er maßgeblich die Fäden im Hintergrund und befehligt die Divisionen der Sicherheitskräfte, der Peschmerga, die seiner Partei KDP unterstellt sind. An den Barzanis führt in Kurdistan kein Weg vorbei.