Hatte sich klar auf die Seite von Dagmar Ziegler gestellt: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. (Bernd von Jutrczenka / dpa)

Ein ungewöhnliches Schauspiel hat die SPD-Bundestagsfraktion geboten: In der Kampfabstimmung um die Nachfolge des verstorbenen Bundestagsvize Thomas Oppermann erreicht Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt ein beachtliches Patt gegen Dagmar Ziegler. Die Ostdeutsche ist als Favoritin der Fraktionsspitze ins Rennen gegangen. Doch vor der zweiten Abstimmungsrunde zieht Schmidt überraschend ihre Kandidatur zurück – und lässt Fraktionschef Rolf Mützenich ziemlich bedröppelt aussehen.

Mützenich hatte die Kandidatur Zieglers eingefädelt, sie sollte ein personelles Signal für die anstehenden Landtagswahlen im Osten sein. Doch Schmidt fühlte sich übergangen. Sie war bis 2017 Bundestagsvize, musste dann ihren Platz für Oppermann räumen. Am Ende gibt es nur Verlierer: Der Fraktionschef hat – wie schon im Fall der Wehrbeauftragten Eva Högl – mit einer Personalie für großen Ärger in seiner Fraktion gesorgt. Ziegler tritt das Amt mit einer schweren Bürde an. Und die wenig rühmliche jüngere SPD-Geschichte ist um eine Posse reicher.