Zuerst: Denen, die in der Pflege haupt- und ehrenamtlich arbeiten, gilt meine Hochachtung. Sie sind es, die mit ihrem unermesslichen Einsatz jeden Tag Pflege trotz widriger Rahmenbedingungen menschlich machen.

Die 1995 in Kraft getretene Pflegeversicherung hatte das hauptsächliche Ziel, Pflege als privates Lebensrisiko abzulösen. Stattdessen sollte die Solidargemeinschaft das Risiko „Pflege“ tragen. Dieses Ziel ist längst aufgegeben. Pflege macht wieder arm, obwohl ein kostengünstiges System praktiziert wird. Zusagen der Bundesländer, die mit der Pflegeversicherung immense Ausgaben einsparten, zur Entlastung (Kosten der Unterkunft) der Pflegebedürftigen werden seit Langem nicht mehr eingehalten. Selbst krankenpflegerische Arbeiten in der stationären Pflege müssen heute – obwohl voller Versicherungsschutz in der Krankenversicherung besteht – privat, von Unterhaltspflichtigen beziehungsweise der Sozialhilfe bezahlt werden. Diese Hinweise machen deutlich: Die Gesetzliche Pflegeversicherung muss total erneuert werden.

Haltelinien für Beitragshöhe

Mit dem seit 1. Januar 2017 geltenden Pflegestärkungsgesetz hofften die in den Pflegediensten Tätigen auf Verbesserung, weil der Gesetzgeber einen lange geforderten neuen Pflegebegriff eingeführt hat. Und überdies den „Laienbezug“ ersatzlos gestrichen hat, mit dem die gesetzlichen Zeiten für die jeweilige Pflegestufe und damit die notwendige Personalmenge (bis zu 30 Prozent) unterschritten werden konnte und immer noch unterschritten wird: Nur die Beitragserhöhung, mehr Personal in den Diensten der Pflege, ist bisher nicht angekommen. Die einfach zu berechnenden Konsequenzen aus dem weggefallenen Laienbezug ab Beginn 2017 werden bisher (kaum) kontrolliert.

Zur notwendigen Personalausstattung für den neuen Pflegebegriff hat der Gesetzgeber eine Regelung für 2020 in Aussicht gestellt. Er wollte sich wohl der Debatte über noch mehr notwendige Beitragserhöhungen entziehen. Heute benötigen wir eine Vollversicherung für Pflege. Dieses System mag weiterhin beitragsfinanziert sein, aber die Beitragshöhe muss mit Haltelinien versehen werden. Eine Mitfinanzierung aus Steuern wird unerlässlich werden. Zudem bedürfen auch die Kosten des Wohnens in der Pflege einer speziellen Mietobergrenze.

Nun werden einige sofort sagen, das kann sich der Sozialstaat nicht leisten. Gute, humane Pflege − für die Betroffenen und die Arbeitnehmer – sollte es uns wert sein, für eine dem Bedarf und zeitgemäßen Standards entsprechende Soziale Pflegeversicherung einzutreten. Oder anders ausgedrückt: Was in skandinavischen Staaten möglich ist, sollte auch in der reichen Bundesrepublik möglich sein.